Gazze yolunda insanlık molası... ‘Madleen’ Sudanlı mültecileri kurtardı

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Madleen’deki aktivistler denize atlayan dört mülteciyi yanlarına alırken teknede bulunan Türkiye kökenli Alman aktivist Yasemin Acar, yaşananları Hürriyet’e anlattı.

ROTA YENİDEN GAZZE

Madleen yelkenlisindeki aktivistler kurtardıkları dört mülteciyi Girit’e 56 kilometre mesafede Avrupa Birliği’nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex yetkililerine teslim ederek yönünü tekrar Gazze’ye çevirdi. Acar, 2-3 gün içerisinde Gazze’ye ulaşmayı planladıklarını söyledi. İsrail’den korkmadıklarını dile getiren Acar, “Durmayacağız. Tabii, gemiye girip bizi tutuklarlarsa o başka bir konu. Biz şiddet içermeyen bir misyon olduğumuz için, gemimizi elimizden almadıkları sürece vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. İsrail’in müdahalesiyle ilgili her türlü senaryoyu değerlendirdiklerini ve önlemlerini aldıklarını da belirtti. Teknedeki 12 kişinin arasında iklim aktivisti Greta Thunberg ve Game of Thrones oyuncusu İrlandalı aktör Liam Cunningham da bulunuyor. Öte yandan Jerusalem Post’a göre, İsrail ordusu, tekneyi Gazze’ye yaklaşmaması konusunda uyardı. Teknenin aksi halde kontrol altına alınabileceği ve aktivistlerin gözaltına alınıp sınır dışı edilmek üzere Aşdod limanına götürülebileceği belirtildi. 2010’da İsrail’in Mavi Marmara baskınında 10 aktivist öldürülmüştü.