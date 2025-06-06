×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gazze yolunda insanlık molası... ‘Madleen’ Sudanlı mültecileri kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Aktivistler#İsrail
Gazze yolunda insanlık molası... ‘Madleen’ Sudanlı mültecileri kurtardı
Necdet Burak ÖZYURT
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 07:00

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gıda ablukasını kırmak için pazar günü Sicilya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (FFC) ait ‘Madleen’ yelkenlisi, Akdeniz’deki ilerleyişini sürdürürken dün Girit Adası’nın güneyinde 40’a yakın Sudanlı mülteciye yardım etmek için yolculuğa ara verdi.

Haberin Devamı

Madleen’deki aktivistler denize atlayan dört mülteciyi yanlarına alırken teknede bulunan Türkiye kökenli Alman aktivist Yasemin Acar, yaşananları Hürriyet’e anlattı.

ROTA YENİDEN GAZZE

Madleen yelkenlisindeki aktivistler kurtardıkları dört mülteciyi Girit’e 56 kilometre mesafede Avrupa Birliği’nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex yetkililerine teslim ederek yönünü tekrar Gazze’ye çevirdi. Acar, 2-3 gün içerisinde Gazze’ye ulaşmayı planladıklarını söyledi. İsrail’den korkmadıklarını dile getiren Acar, “Durmayacağız. Tabii, gemiye girip bizi tutuklarlarsa o başka bir konu. Biz şiddet içermeyen bir misyon olduğumuz için, gemimizi elimizden almadıkları sürece vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. İsrail’in müdahalesiyle ilgili her türlü senaryoyu değerlendirdiklerini ve önlemlerini aldıklarını da belirtti. Teknedeki 12 kişinin arasında iklim aktivisti Greta Thunberg ve Game of Thrones oyuncusu İrlandalı aktör Liam Cunningham da bulunuyor. Öte yandan Jerusalem Post’a göre, İsrail ordusu, tekneyi Gazze’ye yaklaşmaması konusunda uyardı. Teknenin aksi halde kontrol altına alınabileceği ve aktivistlerin gözaltına alınıp sınır dışı edilmek üzere Aşdod limanına götürülebileceği belirtildi. 2010’da İsrail’in Mavi Marmara baskınında 10 aktivist öldürülmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#Aktivistler#İsrail

BAKMADAN GEÇME!