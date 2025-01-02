Gazze yeni yıla böyle girdi! Saldırı, soğuk, sel...

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Gazze’de 454 gündür süren savaşı bitirebilecek son tur ateşkes görüşmelerinden de sonuç çıkmazken, insani yardımın girmediği bölgede kış şartlarıyla mücadele etmeye çalışan Filistinliler, 2025’i İsrail’in saldırılarıyla karşıladı. Yeni yılın ilk saatlerinde Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarına havadan saldıran İsrail ordusu, merkezdeki Cibaliye’de de konutları hedef aldı. Saldırılarda çoğu çocuk en az 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ÇADIRLARI SEL BASTI

Kış şartlarının insani krizi şiddetlendirdiği bölgeye gerekli yardım malzemelerinin girişi İsrail tarafından engelleniyor. Hafta sonundan beri soğuk hava ve şiddetli yağışın etkili olduğu Gazze’nin bazı yerlerinde sel suları, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları kullanılamaz hale getirdi. Sivil Savunma Müdürlüğü, iki günde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı 1540’tan fazla çadırın yağışlı havalarda su altında kaldığını duyurdu. Su seviyesinin bazı yerlerde 30 santimetreyi aştığı, Gazze şehrinde, Refah’ta, Han Yunus ve Deyr El Balah’ta çadırlara giren yağmur suyunun yataklara ve eşyaya zarar verdiği kaydedildi. Anadolu Ajansı’na konuşan Gazzeli Umm Abdullah Nadim Lubbad, açlıktan ölmeye bile razı olduklarını, tek istediklerinin oturabilecekleri kuru bir yer olduğunu söyleyerek, içinde bulundukları çaresizliği dile getirdi.

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BM: KUZEYE ERİŞEMİYORUZ

Bölgedeki sağlık çalışanları en az 5 bebeğin hipotermiden öldüğünü bildirdi. Han Yunus’ta bir çadırda yaşayan Mahmud el-Fasih, küçük kızı Sıla’yı “soğuktan donmuş” halde bulduğunu anlattı. BM İnsani İşler ve Acil Durum Yardımları Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, aylardır İsrail kuşatması ve bombardımanı altında olan Kuzey Gazze’ye de ulaşmak için iki aydır 140 defa başvuruda bulunduklarını; ancak İsrailli yetkililerin müsaade etmediğini açıkladı. 1-26 Aralık 2024 arasında 2 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgeye sadece 144 yardım kamyonu girdi.

ATEŞKES YİNE TIKANDI

İsrail ve Hamas arasında aralık ayında yeniden canlanan ve olumlu ilerdiği belirtilen ateşkes müzakereleri yine tıkandı. Amerikan Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan kaynaklar, görüşmelerin “son günlerde çıkmaza girdiğini” bildirdi. Kaynaklara göre İsrail rehine takasında yalnızca canlı rehineleri almakta ısrar etti ve Hamas’ın istediği bazı Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını onaylamayı reddetti. İsrail medyası ise Hamas’ın elindeki canlı rehinelerin bir listesini çıkarabilmek için bir hafta sürecek bir ateşkes teklif ettiğini bildirdi. İsrail hükümetinin bu teklifi kabul edip etmediği belirsiz.

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TRUMP’TAN UYARI

Öte yandan ABD’de 20 Ocak’ta işbaşı yapacak olan Donald Trump, Gazze’de tutulan rehinelerin serbest bırakılması gerektiği konusundaki “uyarısını” yineledi. Florida’daki Mar-a-Lago kulübünde yılbaşı partisinde konuşan Trump, Gazze’de ateşkes olasılığı sorulduğunda, “Ne olacağını göreceğiz” dedi. Rehinelerle ilgili “Şöyle söyleyeyim: Rehinelerin yakında geri dönmesine izin verseler iyi olur” ifadelerini kullandı. Geçen ay Trump, “göreve başlayana kadar İsrailli rehineler serbest bırakılmazsa Hamas’ın ağır bedeller ödeyeceğini” söylemişti.