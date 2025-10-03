Gazze ve Doha’da görüş ayrılığı iddiası… Hamas Trump’a ne yanıt verecek

Haberin Devamı

Fransız AFP’ye konuşan bazı kaynaklar, Hamas içinde bir grubun “arabulucuların İsrail’in planı uygulamasını garanti altına alması koşuluyla, Trump tarafından garanti edilen bir ateşkesi koşulsuz desteklediğini” ifade ediyor. Bir grubun ise “Hamas’ın silahsızlanması ve Filistinlilerin Gazze’yi terk etmesi gibi maddeler konusunda büyük çekinceleri” olduğu ve bunların revize edilmesi halinde planı destekleyeceği iddia ediliyor. BBC’nin dün yaptığı bir habere göre ise asıl görüş ayrılığı Gazze’deki silahlı grup ile Katar’daki siyasi büro arasında. Doha’daki Hamas liderliğinin anlaşmayı bazı maddelerin revize edilmesi halinde onaylamaya yakın olduğu ancak Gazze’deki silahlı kanadın lideri İzzettin el Haddad’ın “planın kabul edilse de edilmese de Hamas’ı bitirmek için tasarlandığı bu nedenle savaşmaya devam edecekleri” yanıtını verdiği iddia edildi.

NOBEL ACELESİ Mİ

Öte yandan bazı Arap diplomatlar, Hamas’a yanıt vermesi için birkaç gün tanıyan Trump’ın hızlı yanıt baskısının, 10 Ekim’de açıklanacak Nobel Barış Ödülü öncesinde ilerleme göstermek isteğinden kaynaklandığı değerlendiriyor.