Gazze teklifi masada Hamas’tan plana revize gelebilir

Haberin Devamı

Hamas için en sorunlu maddenin İsrail ordusunun geri çekilme takviminin olduğu ifade edilirken taraflar arasında anlaşma sağlayabilmek için plan üzerinde değişiklikler yapılabileceği aktarıldı. Haberde ayrıca Türkiye’nin görüşmelerde büyük bir rol oynadığı; Gazze’deki askeri kanat ile Katar’daki siyasi kanadın arasındaki fikir ayrılıklarını gidermek için çabaladığı belirtildi.

KATAR: AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planında bazı konuların açıklığa kavuşturulması ve müzakere edilmesi gerektiğini belirtti. “Gazze planının temel amacı savaşı durdurmaktır. Ancak planın açıklığa kavuşturulması ve özellikle İsrail’in çekilmesi gereken bölgeler ve Gazze’nin idaresi gibi konular üzerinde daha fazla müzakere yapılması gerekiyor” diyen Katar Başbakanı, önceliklerinin savaşı, açlığı, ölümleri ve zorla göçü durdurmak olduğunu kaydetti.

Haberin Devamı

İSRAİL’E GÜVEN YOK

Öte yandan İsrailli uzmanların, Tel Aviv yönetiminin 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi bozması ve daha sonra görüşülen önerileri baltalaması nedeniyle ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına şüpheyle yaklaştığı belirtildi. İsrailli antropolog Jeff Halper, “Hamas, Gazze’deki İsrailli esirleri serbest bıraktıktan sonra İsrail’in yeniden saldırılarına başlamayacağına ilişkin bir garanti yok” derken “Combatants For Peace” aktivistlerinden Carly Rosenthal, planın bazı maddelerinin Filistinliler ve İsrailliler arasında diyalog ve uzlaşmadan bahsedildiğine işaret ederek, “İsrail hükümeti, bugüne kadarki en aşırı sağcı hükümet. Dolayısıyla, Netanyahu hükümetinin böyle bir şeye kolayca razı olacağına inanmak zor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın planı tartışılırken Gazze’deki yokluk ve acılar devam ediyor.