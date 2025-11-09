Gazze tasarısına 20 maddelik plan da eklendi

Haberin Devamı

Dün yayınlanan haberde The Times of Israel’in elde edip doğruladığı gelişmenin, son 48 saat içinde yapıldığı aktarıldı. Eklemeyle birlikte Trump’ın planı, fiilen uluslararası hukukta geçerli bir öneri haline gelmiş oldu.

TASLAKTA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Haberde ABD’li yetkililerin tasarıyla ilgili diğer BMGK üyeleri ile Mısır, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin Kurtuluş Örgütü Hamas temsilcileriyle istişarelerde bulunduğu ancak tasarıda önemli değişikliklere açık olmadığını söylediği belirtildi. Son günlerde yapılan sınırlı değişikliklerden biri, Gazze yönetiminin ABD’nin öngördüğü Barış Kurulu’ndan Filistin Yönetimi’ne devredilme koşuluyla ilgiliydi. Daha önce devir işleminin Filistin yönetiminin reform programını tatmin edici şekilde tamamlaması ve Barış Kurulu’nun onayını almasına bağlı olduğu belirtilirken tasarının son halinde, devrin Trump’ın 20 maddelik planında öngörülen reform programının tamamlanmasına bağlandı.