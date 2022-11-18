Gazze Şeridi'nde feci yangın! 21 ölü

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Gazze Şeridi’nin Tel Al-Zaatar bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, aile üyelerinden birinin seyahatten dönüşünü kutlayan Abu Raya ailesinin evinde yangın çıktığını belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu; aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.