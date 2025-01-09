Gazze savaşı sonrası Körfez’e ilk ziyaret... İsrailli bakan BAE’ye gitti

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Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını iki yılı aşkın bir süredir devam ettiren İsrail ile Arap dünyası arasında savaşın başından bu yana ilk temas kuruldu. Ateşkes ve rehine takası anlaşmasına dair yürütülen müzakerelerin tamamlanması beklenirken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile önceki gün Abu Dabi’de görüştü. BAE’nin daveti üzerine gerçekleşen görüşmede Gazze Şeridi’nin geleceğinin ele alındığı öne sürüldü.

DETAY VERİLMEDİ

Saar’ın ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin Abu Dabi yönetiminin daveti üzerine gerçekleştiği doğrulanırken, görüşmelerin bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler odaklı olduğu belirtildi. BAE tarafı ise toplantıda Gazze’deki insani kriz ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmanın yollarının ele alındığını açıkladı.

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GAZZE’Yİ GÖRÜŞTÜLER

İsrail medyasına göre görüşmeye yakın kaynaklar, BAE’nin Gazze’de yeniden yapılandırılmış bir Filistin Yönetimi’nin yönetimi devralıncaya kadar bölgede geçici bir yönetime katılma konusunu İsrail ve ABD ile görüştüğünü aktardı. Reuters’a konuşan birçok yabancı diplomat ve Batılı yetkili ise perde arkası görüşmelerde, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesinin ardından Filistinlilerin yönetimi öncesi BAE ve ABD’nin, başka ülkelerin de desteğiyle Gazze’nin yönetimini, güvenliğini ve yeniden inşasını geçici olarak denetlemesi olasılığının da masaya yatırıldığını aktardı. Amerikan Axios haber sitesi de temmuz ayında ABD, İsrail ve BAE’nin, Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere gizli bir toplantı yapıldığını iddia etmişti.

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

ABD Dışişleri Bakanlığı da aralarında BAE’nin de bulunduğu çeşitli ortaklarla yönetişim, güvenlik ve yeniden yapılanma seçenekleri üzerinde görüşmeler yapıldığını ve ortaklar tarafından çeşitli taslak teklifler, planlar ve fikirler ortaya atıldığını doğruladı. Öte yandan BAE’nin avaşın ardından Gazze’de özel askeri şirketler kullanılarak bir güvenlik gücü oluşturulmasını önerdiği iddia edildi.

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SAVAŞ SONRASI BİR İLK

İsrail ve BAE, 2020 yılında İsrail ve Arap devletleri arasındaki İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde ilk kez ilişki kurmuş, Eylül 2023’te, dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, BM Genel Kurulu zirvesinin aralarında New York’ta bin Zayed ile bir araya gelmişti. İsrailli bakan, Ekim 2023’ün sonlarında Abu Dabi’ye seyahat etmeyi planlıyordu ancak Hamas’ın 7 Ekim’deki baskını ve sonrasında başlayan savaş sebebiyle seyahat gerçekleşmemişti.