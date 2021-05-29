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HaberlerDünya HaberleriEski İsrail Savunma Bakanı Bennett'tan 'Şifa' fiyaskosu! Zulmü aklamaya çalışayım derken fena çuvalladı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 00:39 | Son Güncelleme:

Eski İsrail Savunma Bakanı Bennett'tan 'Şifa' fiyaskosu! Zulmü aklamaya çalışayım derken fena çuvalladı

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Eski İsrail Savunma Bakanı Bennett'tan 'Şifa' fiyaskosu! Zulmü aklamaya çalışayım derken fena çuvalladı

Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, Hamas'ın sağlık kurumu, okul ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığı yönündeki iddialar üzerinden sivil hedeflerin vurulmasını aklamaya çalışırken Gazze'deki Şifa Hastanesi diye Pakistan'daki bir hastanenin fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Bennett, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail'in son saldırılarda Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren ünlü model Bella Hadid, komedyen John Oliver ve Trevor Noah'ı hedef aldı.

Mesajında Bennett, Hamas'ın hastaneleri, okulları ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti.

İddialarını sıralayan Bennett, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yerine yine aynı isimle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan hastanenin fotoğrafını paylaştı.

Yanlış fotoğrafı kullandığı ortaya çıkmasına rağmen Bennett'in Youtube hesabında 100 binden fazla kişi tarafından izlenen paylaşımını silmemesi dikkati çekti.

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