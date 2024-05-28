Gazze öksüzüne Türkiye yardım etti

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İsrail’in durmak bilmeyen saldırıları yüzünden yeryüzü cehennemine dönen Gazze’de, 7 Ekim’den bu yana en az 17 bin çocuğun ailesi ve yakınlarını kaybederek yalnız başına kaldığı tahmin ediliyor. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bu çocuklardan biri olan 9 yaşındaki Gazzeli Muhammed Şahin ve onu kurtarmak için Danimarka’da çabalayan amcası Hüseyin’in hikâyesini yazdı.

150 GÖRÜŞMEDEN SONRA

Muhammed, 8 ve 4 yaşlarındaki iki kardeşi ve ebeveynlerinin yaşadığı Gazze şehrindeki ev, 7 Aralık sabahı İsrail bombardınanında yerle bir oldu. Saldırıda gözünden yaralanan Muhammed, tüm aile üyelerini kaybetti. Ölmeden iki gün önce Muhammed’in babası Hüssam, ailesini kurtarmak için Danimarka’da yaşayan kardeşi Hüseyin’den kendilerine yardım etmesini istemişti. Saldırı sonrası sadece yeğeni Muhammed’in enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenen amca Hüseyin, onu bulmak için harekete geçti. Gazze’de yeğeni hakkında bilgi almak için uğraşan amca, neredeyse 150 telefon görüşmesinin ardından Muhammed’in bir hastanede gözünden tedavi gördüğünü öğrendi.

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ANKARA SPONSOR OLDU

Hüseyin Şahin’e aradığı yardım Katar merkezli El Cezire televizyonuna durumunu anlattıktan sonra geldi. Televizyonda sağ gözü bandajlı bir şekilde, ağlayarak yardım isteyen küçük Muhammed’e Türkiye el uzattı ve Gazze’den çıkışı için sponsor olacağını bildirdi. Muhammed ve ona eşlik eden teyzesi, Türkiye’nin çabalarıyla ambulansla Gazze’den Mısır’a geçti. Ocak ayında askeri uçakla Ankara’ya getirilen küçük çocuk ve teyzesi, 4 ay Türkiye’de kaldı. Geçen ay nihayet Danimarka’ya uçarak amcası Hüseyin’e kavuşan 9 yaşındaki Muhammed’in tek isteği, İsrail ile savaş bittiğinde, Gazze’ye geri dönmek.