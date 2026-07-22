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Gazze merkezli yapı korundu... Hamas’ta Hayya dönemi

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#HAMAS#İsrail#Gazze
Gazze merkezli yapı korundu... Hamas’ta Hayya dönemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

HAMAS, İsrail’in 16 Ekim 2024’te Gazze’de düzenlediği saldırıda Yahya Sinvar’ın öldürülmesinden yaklaşık 21 ay sonra yeni siyasi büro başkanını seçti. Tel Aviv ile ateşkes görüşmelerinde baş müzakereci olarak görev yapan Halil el-Hayya, örgütün kurucularından biri olan Halid Meşal’i 35’e karşı 34 oyla geride bırakarak Hamas’ın yeni lideri oldu.

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Uzmanlara göre Hayya’nın göreve gelmesi, “Sinvar dönemindeki politikaların sürdürüleceğine ve örgütün karar alma mekanizmasında Gazze merkezli yapının korunacağına” işaret ediyor. AFP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi, Hayya’nın görevine resmi olarak haftaya başlayacağını kaydetti. 66 yaşındaki Hayya, Hamas’ın en deneyimli isimleri arasında gösteriliyor. Geçen yıl Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtulan Hayya, İsrail’in yıllar içinde Gazze’ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda aile ferdini kaybetti.

FİLİSTİNLİLER UMUTSUZ

Öte yandan El Cezire’ye konuşan Filistinliler, lider değişikliğinin günlük yaşamlarını değiştirmeyeceği görüşünde. 63 yaşındaki Numan Saleh, “Hayya ya da bir başkası bizim için fark etmez” diyerek bölge halkının acı çekmeye devam ettiğini belirtti. 40 yaşındaki Ahmed ise “Gazze halkının kendilerine yakın, onları dinleyen ve acılarını anlayan bir lidere ihtiyacı var” diye konuştu. Hamas, Sinvar’ın ölümünün ardından Muhammed Derviş başkanlığındaki beş üyeli geçici liderlik konseyi tarafından yönetilmişti.

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#HAMAS#İsrail#Gazze

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