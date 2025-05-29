Son dakika... Gazze Mahkemesi'nden sonuç bildirgesi: İsrail'e askeri ambargo uygulanmalı

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İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesi, İsrail'i en güçlü şekilde kınadı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kurulan Gazze Mahkemesi'ndeki akademisyen, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazze'de işlenen soykırım suçunu dünyaya duyurdu.

Gazze Mahkemesi’nin Saraybosna'daki sonuç bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

Filistin halkının, BM Genel Kurulu'nun onayladığı üzere silahlı direniş dahil her türlü mücadele hakkını teyit ediyoruz

İsrail'i işlediği soykırım ve onlarca yıllık yerleşimci sömürgeciliği, işkence ve imha için kesin bir dille kınıyoruz"

İsrail'e askeri ambargo uygulanmalı

Suçlar ortaya çıkmalı, İsrail yargılanmalı

Dünya soykırım mağdurlarının sesini duymalı

Filistin halkı kendi kararlarını tayin edebilmeli