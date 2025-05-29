Son dakika... Gazze Mahkemesi'nden sonuç bildirgesi: İsrail'e askeri ambargo uygulanmalı

HABER MERKEZİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 12:27
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kurulan Gazze Mahkemesi, İsrail'i en güçlü şekilde kınadı. Gazze Mahkemesi'nin sonuç bildirisinde "İsrail'e askeri ambargo uygulanmalı" denildi.
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesi, İsrail'i en güçlü şekilde kınadı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kurulan Gazze Mahkemesi'ndeki akademisyen, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazze'de işlenen soykırım suçunu dünyaya duyurdu.
Gazze Mahkemesi’nin Saraybosna'daki sonuç bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
- Filistin halkının, BM Genel Kurulu'nun onayladığı üzere silahlı direniş dahil her türlü mücadele hakkını teyit ediyoruz
- İsrail'i işlediği soykırım ve onlarca yıllık yerleşimci sömürgeciliği, işkence ve imha için kesin bir dille kınıyoruz"
- İsrail'e askeri ambargo uygulanmalı
- Suçlar ortaya çıkmalı, İsrail yargılanmalı
- Dünya soykırım mağdurlarının sesini duymalı
- Filistin halkı kendi kararlarını tayin edebilmeli