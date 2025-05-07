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Gazze 'kıtlık bölgesi' ilan edildi

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#Gazze#Filistin#Başbakan Muhammed Mustafa
Gazze kıtlık bölgesi ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 17:40

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in yaklaşık 20 aydır sürdürdüğü soykırım ve abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ni “kıtlık bölgesi” ilan ettiklerini duyurdu.

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Ramallah'ta Bakanlar Kuruluna bağlı kriz yönetim merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Mustafa, "Gazze’yi kıtlık bölgesi ilan ediyoruz, Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkeleri, uluslararası insancıl hukuk gereğince yükümlülükleri doğrultusunda acilen harekete geçmeye, bu felaketi ve açlığı tanımaya çağırıyoruz." dedi.

Uluslararası toplumdan açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarını uygulamasını isteyen Mustafa, BM sisteminin tamamını, derhal mekanizmalarını devreye alıp Gazze'yi resmen "kıtlık bölgesi" olarak ele almaya davet etti.

Gazze kıtlık bölgesi ilan edildi

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Filistin Başbakanı Mustafa, "Halkımıza yönelik saldırılarla ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede açlıktan çocuk ölümleri dahil büyük bir insani felakete neden oluyor.

Gazze kıtlık bölgesi ilan edildi

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle, Gazze halkının yüzde 91'inin "gıda krizi" yaşadığını, yüzde 65'inin temiz içme suyuna ulaşamadığını, çocukların ve emziren annelerin yüzde 92'sinin ciddi beslenme yetersizliği yaşadığını duyurmuştu.

Gazze kıtlık bölgesi ilan edildi

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Gazze'de çoğu çocuk ve bebek olmak üzere açlıktan ölenlerin sayısının da 57'ye ulaştığı bildirilmişti.

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#Gazze#Filistin#Başbakan Muhammed Mustafa

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