Gazze-İsrail arasındaki mal geçiş kapıları kapalı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail Savunma Bakanı, Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki mal geçiş kapılarının bugün ve hafta sonu da kapalı tutulması talimatını verdi.

Mal geçiş kapıları, Filistinli militanların roket saldırılarının devam etmesi üzerine 4 Kasımda düzenlenen İsrail operasyonundan bu yana genellikle kapalı tutuluyor.

Ancak İsrail ordusunun Barak'a, "geçiş noktalarının kapalı tutulup mal geçişlerinin sınırlandırılmasının Hamas üzerinde pek etkisinin bulunmadığı" değerlendirmesini sunduğu da belirtiliyor.



İsrail ordusunun değerlendirmelerine göre, geçiş kapılarının kapalı tutulmasına rağmen, Mısır sınırındaki yüzlerce tünel aracılığıyla Filistinlilerin ihtiyaçlarına yönelik her türlü malın girişi sağlanıyor. Bölgede tüm kontrolü elinde bulunduran Hamas'ın Mısır'dan alamadığı tek ürünün Gazze elektrik santralında kullanılan fuel oil olduğu belirtiliyor.



İsrail, Gazze'ye fuel oil sevkıyatını durdurmasına rağmen, enerji hatları aracılığıyla Gazze Şeridi'ne elektrik vermeyi sürdürüyor. Geçen pazartesi günü de 33 kamyon insani yardımın Gazze tarafına geçişi sağlanmıştı.