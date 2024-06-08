Gazze için olağanüstü toplantı... Bakan Fidan: Katliam yapan hesap verecek

Haberin Devamı

İstanbul’da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı açılışında bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Filistin’in er geç Birleşmiş Milletlere tam üye olacağının altını çizen Fidan “D-8 ülkeleri olarak Filistin’in yanındayız” dedi.

"Gazze'nin ümide ihtiyacı var” diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan “Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz” derken Gazze’deki katliamı gerçekleştirenlerin mutlaka hesap vereceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan “Bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasından başka bir seçenek yoktur. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında bulunacağız ve yeniden inşa sürecinde de her zaman destekte bulunacağız” dedi.

Filistin Devleti’ni tanımaları için diğer ülkelere de çağrıda bulunduklarını söyleyen Bakan Fidan “Bizler Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz. Birleşmiş Milletler de bu çağrıya yanıt vermeli. Filistin her türlü desteği, yasal bir devlet olarak hak ediyor” dedi.

Haberin Devamı

“Bu savaş İsrail-Filistin savaşı değil, küresel demokrasiye bir meydan okuma. Bu çerçevede, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka çare yoktur. Daha önce denenmemiş, farklı yaklaşımları desteklemeliyiz. Türkiye olarak bu çabaların yanında olacağız. Filistin'in birliğini destekleyeceğiz" diyen Fidan çağrıların sürdürülebilir bir ateşkes ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik olduğunu yineledi.

Kalıcı barışın yolunun savaşmaktan değil anlaşmaların uygulanması ve uluslararası diplomatik çabalarla gerçekleşeceğini belirten Bakan fidan Türkiye’nin ikili devlet çözümünden yana olduğunu da belirtti.