Gazze için iki farklı cephe... Filistin Çin’de Netanyahu ABD’de

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ULUSLARARASI kamuoyu yaklaşık on aydır Gazze’de devam eden savaşın sona ermesi için çağrılarını sürdürürken, çatışmanın iki tarafının küresel rakipleri ABD ve Çin’de ayrı ayrı görüşmelerde bulunuyor. Hamas ve El Fetih başta olmak üzere Filistinli gruplar 2014 yılından bu yana ilk defa kapsamlı bir birlik hükümeti kurulmasına yönelik anlaşma imzalarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Kongresi’ne hitap etmek üzere Washington’da bulunuyor.

SAVAŞ SONRASI ADIMI

Çin’in başkenti Pekin’de 14 Filistinli grubun katılımıyla başlayan uzlaşma görüşmelerinin ardından, tüm Filistinli gruplar dün Çin Dışişleri Ba-kanı Wang Yi ile bir araya gelerek ulusal birlik hükümeti kurulmasını öngören Pekin Deklarasyonu’na imza attı. Konferansa katılan El Fetih lider-lerinden Abdul Fettah Davla ve Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk, yaptıkları ilk açıklamalarda 17 yıllık iç bölünmeyi bitirmeyi hedefleyen anlaş-mayı kutlayarak birlik çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de imzalanan mutabakatın, Gazze’de savaş sonrası oluşturulacak geçiş hükümetinin altyapısını oluşturduğunu söyledi.

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17 YILLIK ANLAŞMAZLIK

2007’de Hamas’ın El Fetih’e bağlı güçleri, Gazze’den zorla çıkarmasından bu yana iki grup arasında süren anlaşmazlığı bitirmek için en son 2014 yılında olmak üzere daha önce de girişimler olmuştu. Ancak Gazze’deki savaşın gölgesinde gerçekleşen bu anlaşma, savaş sonrası planlar için de önemli bir adım olarak görülüyor. Al Jazeera’ya konuşan Filistinli yetkililer, anlaşmayla geçici ulusal birlik hükümetinin kurulması, gelecekteki seçimler öncesinde birleşik Filistin liderliğinin oluşturulması, yeni bir Filistin Ulusal Konseyi’nin seçilmesi ve devam eden İsrail saldırıları karşısında genel bir birlik beyanı oluşturul-masının hedeflendiğini söyledi. Sürecin teknik ayrıntılarına dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

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Hamas ve El Fetih olmak üzere Filistinli gruplar Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin katılımıyla uzlaşmaya vardı.

İSRAİL’DEN TEPKİ VAR

Filistin uzlaşmasına tepki gösteren İsrail Dışişleri Başkanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin liderini kastederek “Mahmud Abbas terörizmi reddetmek yerine Hamas’ın katillerini ve tecavüzcülerini kucaklayarak gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Gerçekte böyle bir şey olmayacak çünkü Hamas ezilecek ve Abbas Gazze’yi uzaktan izleyecek” ifadelerini kullandı. İsrailli yetkililer savaş sonrasında Hamas ya da El Fetih’le ilişkili olmayan bir kadronun Gazze’yi yönetmesi gerektiğini savunuyor.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Filistin cephesi Çin’de birlik anlaşması imzalarken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD’nin başkenti Washington’a gitti. Bugün ABD Kongre-si’nde bir konuşma yapacak olan Netanyahu yarın ise ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek. Öte yandan protokol gereği Netanyahu kürsü-de konuşurken arkasında oturması gereken Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de seçim kampanyası etkinlikleri nedeniyle oturumda yer alma-yacağı belirtiliyor. Binyamin Netanyahu’nun ayrıca Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump ile de görüşeceği belirtildi. Trump, Netan-yahu ile cuma günü Florida eyaletinde yer alan Palm Beach’teki Mar-a-Lago’da bir araya geleceğini belirtti.

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DIŞİŞLERİ’NDEN FİLİSTİN KARARINA DESTEK

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) davetiyle Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de bir araya gelerek bildiri kabul etmelerine ilişkin, “Gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi. Bakanlığın açıklamasında, “ÇHC hükümetinin daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin’de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Filistinliler arası uzlaşı sürecine ÇHC’nin katkılarını takdirle karşılıyoruz. İsrail’in Gazze’deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin’de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır. Pekin’de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin’de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz” denildi.

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DSÖ’DEN GAZZE’DE ‘ÇOCUK FELCİ’ UYARISI: BÖLGE DIŞINA TAŞABİLİR

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi’nde altyapı yokluğu ve kötü hijyen koşulları sebebiyle çocuk felci virüsünün yayıldığı uyarısında bulundu. Örgüt, Gazze’de güneydeki Han Yunus kenti ve merkezdeki Deyr El Balah’tan alınan atık su örneklerinde çocuk felci virüsüne rastlandığını bildirmiş; İsrail ordusu, askerlerine çocuk felci aşısı yapmaya başlamıştı.

14 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMELİ

DSÖ’nün Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki acil sağlık durumlarından sorumlu ekibinin başında bulunan Ayadil Saparbekov, Gazze’deki su kaynaklarının arıtmasının yapılamadığını vurgulayarak “Gazze’de çocuk felci virüsünün yayılma riski çok yüksek. Aynı zamanda bölge dışına da yayılma riski var” açıklamasında bulundu. DSÖ ve BM’nin çocuk kuruluşu Unicef’ten çalışanların, risk değerlendirmesi için örnek toplamak üzere Gazze’ye gönderildiği bildirildi. Saparbekov, Gazze’de tıbbi bakım için tahliye edilmesi gereken insan sayısının 14 bin civarında olduğunu da kaydetti. Geçen hafta Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze’nin güneyindeki sağlık tesislerinin, hayati tehlikesi olan yaralı ve hastaları tedavi etmekte yetersiz kaldığını bildirmişti.