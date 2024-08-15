Gazze için Doha’da görüşmeler başlıyor: Ateşkes için son umut

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ABD, Mısır ve Katar’ın 8 Ağustos’ta yayımladıkları ortak açıklamayla duyurdukları Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin son turu bugün Katar’ın başkenti Doha’da başlıyor. Hamas’ın katılmayacağını açıkladığı görüşmeler, 10 aydır devam eden savaşın bitmesi için “son şans” olarak görülüyor.

ABD’DEN YENİ TEKLİF

İsrail yönetimi, müzakerelere heyet göndereceğini duyururken, Hamas, arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden’in mayıs ayında ateşkes için sunduğu önerinin uygulamaya konulmasını talep etti. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Washington yönetimi Doha’da ateşkes ve rehine takası için yeni bir teklifte bulunacak. Yediot Ahronot gazetesi, ABD’nin sunacağı yeni önerinin detaylarının henüz bilinmediği ancak Biden tarafından açıklanan taslakla büyük oranda benzerlik göstereceği belirtildi. Adı açıklanmayan bir kaynak da, Hamas’ın arabuluculardan İsrail’den “ciddi bir yanıt” alarak kendilerine dönmesini istediğini söyleyerek, Hamas’ın bunun gerçekleşmesi halinde bugün yapılacak görüşmeden sonra arabulucularla bir araya geleceğini belirtti.

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İSRAİL ÇIKMAZA SOKTU

Mayıs ayından bu yana aralıklarla devam eden görüşmelerde, serbest bırakılacak Filistinli tutsak sayısı ve İsrail güçlerinin Gazze’den geri çekilmesi konularında anlaşmazlık yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iktidar koalisyonunun aşırı sağcı üyelerinin hükümetten ayrılma tehditleri nedeniyle anlaşmaya yanaşmamakla suçlandı. Temmuz ayında İtalya’da yapılan müzakerelerde Tel Aviv hükümetinin son dakika talepleri yüzünden görüşmeler yine çıkmaza girdi.

TAKAS PAZARLIĞI

Bugün başlayacak müzakereler için hazırlanan son metinde ise taraflar arasındaki pazarlık, Hamas’ın elinde bulunan yaklaşık 120 rehinenin her biri için 12 Filistinli mahkûmun bırakılması üzerinden yürütülüyor. İsrail’in kendi hapishanelerinde bulunan Filistinlileri nasıl ve neye göre serbest bırakacağı, görüşmelerin odağında yer alıyor. Tel Aviv, 30 yılın üzerinde hapis cezası alan mahkûmların bırakılmamasını talep ediyor.

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İRAN’IN GÖZÜ DOHA’DA

Gazze lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail’e misilleme saldırısı yapacağını duyuran İran’ın da Doha’dan çıkacak sonuca göre hareket edeceği değerlendiriliyor. Nitekim ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün gazetecilere “Gazze’de ateşkes olması durumunda İran’ın saldırıdan vazgeçmesini umduğunu” söyledi.

ABD’NİN TEKLİFİ NEYDİ?

ABD Başkanı Joe Biden’ın mayısta açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının ilk ve ikinci aşamalarda İsrail ordusu Gazze’den çekilirken rehinelere karşı Filistinli mahkûmlar serbest bırakılacak. Son aşamada ise Gazze’nin yeniden inşası görüşülecek.