Gazze Gücü’nün akibeti Katar’da şekillenecek

Barış planının garantörleri ABD, Katar, Mısır ve Türkiye ile birlikte Gazze gücünün komuta yapısı ve diğer konularla ilgili oturumların yapılacağı konferansa 25’ten fazla ülkenin temsilci göndermesinin beklendiği bildirildi. Toplantılara Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın da katılması bekleniyor. Trump’ın planına göre, uluslararası güç kontrolü sağladıkça, İsrail birlikleri işgal ettiği bölgelerden geri çekilecek. BM Güvenlik Konseyi’nin 17 Kasım’da kabul ettiği bir kararla “Barış Kurulu” ve UİG kurulması için yetki verilmişti.

ABD’NİN TÜRKİYE ISRARI

Kaynaklara göre görev gücüne dair Türkiye’nin askeri denklemde yer almasına İsrail ciddi bir şekilde itiraz etse de ABD bu toplantıya Türkiye’nin de katılmasını ve Gazze’deki görev gücünde Türk askerinin de yer almasını istiyor. Hamas’ın en önemli silah bırakma şartının da Türk ordusunun UİG içinde yer alması olduğu belirtiliyor.

