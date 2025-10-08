Gazze görüşmeleri olumlu ilerliyor

Haberin Devamı

İSRAİL ile Hamas arasında önceki gün Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde başlayan dolaylı görüşmeler dün de sürdü. Müzakerelere yakın katynaklardan görüşmelerin olumlu ilerlediğine dair haberler gelirken ABD Başkanı Donald Trump da görüşmelerin iyi gittiğini belirtti.

TRUMP, ERDOĞAN’I ÖVDÜ

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Oval Ofis’te gazetecilere verdiği demeçte Gazze planına ilişkin müzakerelerin “çok iyi gittiğini” kaydetti. Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Çok sıkı çalışıyor. Çok güçlü bir adam ve bunu başarmak için çok ama çok uğraşıyor ve Hamas ona çok saygı duyuyor” dedi. Trump, barışa yönelik katkılarından ötürü Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne işaret ederek ‘Herkes bizim tarafımızda’ diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Amerikan Newsmax kanalına verdiği röportajda ise Gazze’de ateşkes planına ilişkin yürütülen müzakerelerde tüm tarafların iyi niyet gösterdiğini ve sürece dair umutlu olduğunu vurguladı. Gazze’de ateşkes sürecinde neredeyse sona yaklaşıldığını belirten Trump, “Bence bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çok ama çok yaklaştık. Bu çok özel bir anlaşma olacak ve Ortadoğu’ya barış getirecek” dedi.

Öte yandan arabulucu ülkelerden Katar’ın Dışişleri Sözcüsü Macid el Ensari, İsrail’in Başkan Trump’ın Gazze planını kabul etmesi ve müzakerelerin sürmesine rağmen Gazze’ye saldırıların devam etmesine tepki gösterdi. Trump’ın rehineler teslim edildikten sonra saldırıların sürmeyeceğine dair Hamas’a Katar üzerinden güvence verdiği öğrenilirken, Hamas heyetinin başkanı Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, El-İhbariyye televizyon kanalına yaptığı açıklamada, saldırıların kesin şekilde durması için gerçek manada güvenceler talep ettiklerini belirtti.

KALIN DA KATILACAK

Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın da müzakerelere katılmak üzere Mısıra’a gitti. Kalın’ın, müzakereler öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle ikili görüşmeler yaptığı bildirildi.

REHİNE AİLELERİ TRUMP’I NOBEL’E ADAY GÖSTERDİ

HAMAS’ın 7 Ekim 2023 baskınları sırasında kaçırılan İsrailli rehine yakınlarının kurduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, ABD Başkanı Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiklerini ilan etti. Grup Norveç Nobel Komitesi’ne yolladıkları mektubu sosyal medyada paylaştı. Mektupta ABD Başkanı’nın rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama çabalarıyla ‘en karanlık zamanlarımızda bize ışık oldu’ ifadesi yer aldı. Hamas’ın elinde 20’si sağ 49 rehinenin olduğu tahmin ediliyor. Trump, Nobel’e layık görülmesi gerektiğini sık sık dillendirirken daha önce de İsrail Başbakanı Netanyahu kendisini aday gösterdiklerini ilan etmişti.