Gazze filosuna İsrail baskını

GEÇEN hafta Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırarak bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan uluslararası Sumud Filosu’nu engelleyen İsrail ordusu, dün sabaha karşı da aynı hedefle Gazze’ye doğru seyreden Özgürlük Filosu Koalisyonu gemilerine müdahale etti. İsrail ordusu gemileri uluslararası sularda yasa dışı olarak ele geçirdi. Ekim ayının ilk haftasında İtalya’nın Otranto kentinden yola çıkan filoda doktorlar ve basın mensupları ile birlikte 3’ü İsrail vatandaşı olmak üzere çok sayıda aktivist vardı. İsrail’in yasadışı alıkoyduğu filonun amiral gemisi Vicdan’da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.​​​​​​

CANLI YAYINDA MÜDAHALE

Filodaki gemilerden yapılan canlı yayında İsrail ordusunun “durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği” anonsları duyuldu. Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü. Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı. Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, “Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım” dedi.

TIBBİ MALZEME TAŞIYORDU

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu. Filonun internet sitesinde, gemilerin anlık seyir hızı ve koordinatlarının takip edildiği izleme sistemi de devre dışı kaldı. Filonun sosyal medya ve resmi internet sitesinden yapılan duyurularda, İsrail ordusunun sinyal karıştırıcı kullandığı ve askerlerin Gazze’den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıktayken teknelere çıktığı kaydedildi. Açıklamada filodaki gemilerin Gazze’deki kritik ihtiyaç içindeki hastanelere gönderilmek üzere 110 bin dolar değerinde ilaç, solunum cihazı ve besin malzemesi taşıdığı ifade edildi.

AŞDOD’A GÖTÜRÜLDÜLER

İsrail Dışişleri Bakanlığı da ‘Gazze’ye Özgürlük Filosu Koalisyonu ve Bin Madlen’de yer alan 145 aktivistin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve sınır dışı edilmeden önce işlemlerinin yapılması için İsrail’de kıyıya çıkarıldıklarını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında Özgürlük Filosu’nun seferi, “yasal şekilde deniz ablukasına alınmış çatışma bölgesine girmeye yönelik beyhude bir çaba” olarak nitelendirildi. İsrail merkezli Kanal 12’nin haberinde, İsrail donanmasının Gazze filosundaki dokuz gemiye saldırdığı ve gemilerin Aşdod Limanı’na doğru götürüldüğü bildirildi. İsrail geçen hafta müdahale ettiği 42 teknelik Sumud Filosu’ndan da 479 aktivisti alıkoymuştu. Aralarında çok sayıda Türk vatandaşının da bulunduğu bir grup aktivist sınır dışı edilirken, 138 aktivist hâlâ İsrail gözetiminde tutuluyor.

3 TÜRK VEKİL DE ALIKONULUYOR



İsrail ordusu filoya Akdeniz’in orta yerinde müdahale etti. Tekneler Gazze’ye 120 mil yani 220 km uzaklıktaydı.

İSRAİL'E KARŞI ORTAK TEPKİ! "HESABINI VERİRSİNİZ"

Baskın Meclis Genel Kurulu’nda olağanüstü gündemli özel oturumda değerlendirildi. Tüm partilerin katılımıyla yayımlanan ortak bildiride İsrail devleti kınanırken hukuk dışı eylemlerine bir an önce son vermesi konusunda uyarıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gemide 21 Türk vatandaşının olduğunu, en kısa zamanda Türkiye’ye getirilmeleri her türlü girişimde bulunduklarını söyledi ve şöyle konuştu:

‘AKLINI BAŞINA ALSIN’

“Bu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye’ye ulaştırılmalıdır. İsrail’in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz. TBMM’de milletvekili olan, zaten uluslararası sularda oldukları için koruma altında olan kardeşlerimizin alıkonulması asla kabul edilemez, Türkiye bunu tolere etmez. Vicdan gemisine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz, bunun ötesinde İsrail’in en kısa zamanda bu hukuksuz eylemine son vermesini kendilerine uyarıyoruz. Siyonist rejimin Gazze topraklarında başlattığı saldırılarını artık soykırım tabiriyle bile tanımlamanın çok üstüne çıkmış olan insanlık suçlarının ikinci yılı geride kalmış oldu. 70 bini aşkın insanın şehit olduğu, 150 bini aşkın insanın gazi olduğu, 2 milyon insanın tamamının evlerinden uzaklaştırıldığı, tam manasıyla bir ablukanın sürdüğü ve belki de şimdiye kadar yaşanmış soykırımlar içerisinde en acılarından birisi açlığın dahi silah olarak kullanıldığı bir süreci yaşıyoruz. Nehirden denize kadar özgür bir Filistin mutlaka kurulacak ve Filistin halkı istediği özgürlüğü elde edecektir.” Kurtulmuş, İsrail’e sert tepki göstererek, “TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz” ifadelerini kullandı.

‘ASLA KABUL EDİLEMEZ’

CHP’li Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, “TBMM üyelerinin bir başka devlet tarafından alıkonulması, sorgulanması, özgürlüklerinin gasbedilmesi asla kabul edilemez. Bu, millet iradesine, egemenliğine ve devletimizin itibarına yapılmış bir saygısızlıktır” tepkisini gösterirken, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Emin Ekmen de “Bu, açık sularda yürütülen bir korsanlık faaliyetidir” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise İsrail’in hukuksuzluklarına ve işgaline son vermek amacıyla TBMM’den sınır ötesi operasyon tezkeresi çıkarılmasını istedi. Özgürlük Filosuna yönelik operasyon nedeniyle İsrail’e nota verilmesini öneren Arıkan, “Dolaylı ya da doğrudan İsrail’e yönelik her türlü ticareti, ithalatı, ihracatı sonlandırın” diye konuştu.

DIŞİŞLERİ: KORSANLIK EYLEMİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in müdahalesini “korsanlık eylemi” olarak nitelendirdi ve bunun uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu vurguladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır” denildi.