Gazze enkaz olsa da evim… Filistinliler toprağına dönüyor

Haberin Devamı

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi’nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin devreye girmesiyle yüz binlerce Filistinli evine dönüyor. Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güney bölgelerinden kuzeyine doğru akan insan seli, fotoğraflara yansırken yakıt sıkıntısı nedeniyle az sayıda aracın çalıştığı bölgede, birçok kişi yaya, bazıları ise hayvanların çektiği arabalar, bisikletler veya motosikletlerle yola çıkıyor. Evlerine dönen Filistinliler, İsrail saldırılarında tamamen yıkılan evlerinin enkazı üzerine çadır kurarken bazıları ise enkaz altında kalan yakınlarını bulmaya çalışıyor.

10 BİN CENAZE VAR

Barış umudunun doğmasıyla Gazze’nin merkezindeki sahil yolu olan El-Raşid Caddesi, savaşın başından bu yana onlarca kez yerinden edilmiş Filistinlilere bir kez daha tanık oluyor. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, önceki gün ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 500 bini aşkın Filistinlinin kuzeye döndüğünü söyledi. Gazze’de enkaz altında hâlâ 10 bin kadar kişinin olduğundan endişe edildiğini ve ekiplerin cesetleri çıkarmaya odaklandığını söyleyen Bassal, İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından 200’den fazla cenazenin çıkarıldığını, ancak enkazı kaldırmaya yardımcı olacak ağır ekipman eksikliği nedeniyle arama çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini belirtti.

Haberin Devamı

‘YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ’

Han Yunus’tan 32 yaşındaki Amir Ebu Iyadeh, “Yara ve kederle dolu bir şekilde evimize dönüyoruz ama bu duruma şükrediyoruz” derken 39 yaşındaki Muhammed Morta, Gazze kentindeki evine dönmeye çalışırken AFP’ye verdiği demeçte “Tek dileğim evimin yıkılmamış olması. Savaşın gerçekten bitmesini, bir daha asla kaçmak zorunda kalmamayı umuyoruz” diye konuştu. AA’ya konuşan ismini vermek istemeyen bir Filistinli de “İşgalin saldırıları ve yıkımlar nedeniyle Gazze’nin kuzeyinden güneye göç ettik, şimdi tekrar kuzeye dönüyoruz. Evlerimiz yıkıldı, çocuklarımız şehit oldu ama biz dönüp evlerimizi ve hayatımızı yeniden kuracağız” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘BİR GÖZ ODA YETER’

Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı’ndan bir kadın göçmen de evine dönmenin mutluluğunu dile getirerek, yıkımın büyük olmasına rağmen geri dönüşün, göçten daha iyi olduğunu vurguladı. Gazzeli kadın, “Göç etmek ve yabancı bir yerde yaşamak zordu. Evimiz gibisi yok, bir oda bile olsa kendi evimizde olmak en iyisi” dedi. Gazze’deki Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, altyapı kayıplarının 70 milyar doları aştığını açıklayarak, şeffaf bir yeniden inşa planının acilen uygulanmasını talep etmişti.

İNSANİ YARDIM ARTIRILACAK

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakıt, tıbbi malzeme ve diğer kritik malzemelerin Kerem Şalom sınır kapısından akmaya başladığını söyledi. BM yetkilileri, İsrail’in daha fazla sınır kapısı açmasını ve yakın zamana kadar yoğun ateş altında olan Gazze’nin bazı bölgelerine dönen yardım görevlileri ve siviller için güvenli hareket imkanı sağlamasını talep ediyor. AP Ajansı’na konuşan bir BM yetkilisi, İsrail’in BM’ye bugünden itibaren Gazze’ye artırılmış yardım göndermeye başlaması için yeşil ışık yaktığını söyledi.

Haberin Devamı

Mahallelerine geri dönen Gazzelileri İsrail bombardımanında yerle bir olmuş devasa bina enkazları karşılıyor.