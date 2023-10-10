Gazze çıkmazı

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İSRAİL ordusu, ülke içinde Hamas militanlarıyla girdiği çatışmaların sonlandığını duyurmasının ardından dikkatini Gazze’ye çevirdi. Gazze Şeridi’ne hava bombardımanı, Hamas’ın sürpriz saldırıyı gerçekleştirdiği cumartesi gününden bu yana devam ediyor. İsrail ordusunun 800’den fazla noktayı vurduğu bölgede şimdiye dek 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiği, bombardımanda 3 bine yakın kişinin de yaralandığı açıklandı.

TANKLAR İLERLİYOR

“Ülkesinin savaşta olduğunu” belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazzelilere “Bulunduğunuz yerden ayrılın” çağrısı yaparak büyük bir operasyon düzenleneceğinin sinyalini verdi. Sınıra doğru yola çıkan onlarca tankın görüntüleri yayınlanırken İsrail ordusu 300 bin yedek askeri göreve çağırdığını açıkladı. İsrail’in kısa süre içerisinde Gazze Şeridi’ne karadan bir operasyon başlatması bekleniyor. Nitekim pazar günü Amerikan basınına konuşan ABD’li yetkililer, kara harekâtının 24 ila 48 saat içinde başlayacağını tahmin ettiklerini söyledi.

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KARANLIK VE SUSUZ

Peki yaklaşan operasyonun gölgesinde, bölgeyi terk etmeleri istenen Gazzeliler nereye gidecek? Son olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Golant’ın “tam kuşatma” emri vermesiyle, yaklaşık 2.3 milyon Gazzeli, su, elektrik ve yakıttan mahrum kalan bölgede hava bombardımanlarından kaçmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de cumartesiden bu yana 123 bin kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

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İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında Gazze’nin batısındaki Ahmet Yasin Camisi de yıkıldı. Ahmet Yasin Camisi ile İsrail’in hava saldırısında yıkılan cami sayısı 4’e yükseldi.

İKİ KURTULUŞ YOLU

Gazze’de 2001’den bu yana işleyen bir havalimanı bulunmuyor, 2007’den beri uygulanan deniz ablukası sebebiyle Akdeniz kıyısından bölgeyi terk etmek de mümkün değil. Bu durumda Filistinlilerin canlarını kurtarmak için iki seçeneği bulunuyor: BM okullarına sığınmak veya komşu ülke Mısır’a geçmek. BM şimdiye dek Gazze Şeridi’ndeki toplam 278 okula, 73 bin kişinin sığındığını açıkladı. Mısır’a çıkan Refah Sınır Kapısı’nı kullanmanın mümkün olup olmayacağı ise henüz net değil. Kahire hükümeti daha önce Ramazan gibi özel dönemlerde Gazze’den sınırı “geçici ve kısmi” olarak açmıştı. Normalde, buradan ayrılmak isteyen Filistinliler, Mısır hükümetinden “geçiş izni” almak zorunda. İsrail’in kara harekâtı başladığında Kahire’nin 2.3 milyon Gazzeli’yi mülteci olarak kabul edip etmeyeceği belirsiz.

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Gazze’de işsizlik oranı yüzde 45’in üzerinde, tedarik edilen suyun yüzde 96’sı içmeye uygun değil ve bölgeye günde ortalama 13 saat elektrik verilebiliyor. İsrail geçmişte 2008, 2012, 2014 ve 2021’de olmak üzere Gazze Şeridi’ne 4 geniş çaplı saldırı düzenledi.

TANKLAR HAZIR

İsrail, ‘Demir Kılıçlar’ operasyonu için 300 bin yedek askeri göreve çağırırken, harekât için ülkenin güneyine tank ve zırhlı araçlar sevk ediliyor.

NETANYAHU: ORTADOĞU’YU DEĞİŞTİRECEĞİZ

- İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun kara harekâtına geri saydığı saatlerde ‘Ortadoğu’yu değiştireceklerini’ iddia etti. Kudüs’te konuşan Netanyahu, “Hamas’ın yaşayacakları zor ve korkunç olacak... Ortadoğu’yu değiştireceğiz” dedi.

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41 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

- Hamas, 2006’da seçimleri kazanmasının ardından Gazze’nin yönetimini ele geçirdi. O tarihten beri Gazze’de seçim yapılmadı. Hamas’ı “terör örgütü” sayan İsrail yönetimi, Gazze Şeridi’ne 2007’den bu yana hava, kara ve denizden abluka uyguluyor.

- 5 şehrin bulunduğu yaklaşık 350 kilometrekare alanda 2.3 milyondan fazla Filistinli yaşıyor. Gazze Şeridi, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden. Uzunluğu yalnızca 41 kilometre.

- Bölge, beton duvar ve çift telli çitlerden oluşan bir bariyerle İsrail’den ayrılıyor. Kuzey Gazze’deki sınır kapısı Erez, bölgenin İsrail’e açılan tek noktası. Filistinliler buradan yalnızca özel izin alarak Kudüs’e veya Batı Şeria’ya gitmek üzere ayrılabiliyor.