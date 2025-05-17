Gazze barışı için dikkat çekici açıklama... Hamas: Yönetimi devretmeye hazırız

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İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırıları şiddetlenirken Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, ABD ile doğrudan görüşmelerde bulunduklarını doğrularken şartlarının kabul edilmesi durumunda Gazze’de yönetimi devretmeye hazır olduklarını açıkladı. Filistin halkının diğer uluslar gibi özgür, onurlu ve bağımsız yaşam hakkına sahip olduğunu vurgulayan Naim, çatışmaların sona erdirilmesi ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması için ABD dahil tüm taraflarla işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

‘GAZZE SATILIK DEĞİL’

Gazze Şeridi’nin mülkiyet haklarının yalnızca Filistin halkına ait olduğunu vurgulayan Hamas yöneticisi “Gazze, emlak piyasasında satılığa çıkarılan bir bina değildir” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump önceki gün Katar’ın başkenti Doha’da yaptığı açıklamada ABD’nin Gazze’yi almasını ve bir özgürlük bölgesine dönüştürmesini istediğini dile getirmişti. Hamas, 2006’da yapılan seçimlerin ardından El Fetih ile yaşanan silahlı mücadele sonrasında Gazze Şeridi’nde kontrolü ele geçirmişti. Naim bu açıklamasıyla Hamas ilk kez barış için yönetimi devretmeye hazır olduğunun sinyalini vermiş oldu.

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SALDIRILAR ARTTI

Öte yandan Gazze’de sadece dün gerçekleştirilen hava saldırılarında en az 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Gazze makamlarının paylaştığı bilgilere göre İsrail son günlerde Gazze’ye yönelik saldırılarında şiddeti artırdı. BM son 2 gündeki saldırılarda 45’i çocuk en az 250 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hafta başında yaptığı açıklamada ordunun “Hamas’ı yok etme görevini” tamamlamak için büyük bir güçle Gazze’ye gireceğini duyurmuştu.