Gazze barış planı BM gündeminde

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Başkan Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze’de barış planına ilişkin yasal düzenleme girişimleri kapsamında önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) seçilmiş üyelerine bir sunum yaptı. ABD’nin BM Temsilcisi Michael Waltz’un düzenlediği toplantıya “E10” olarak bilenen seçilmiş üyeleri Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali’den üst düzey temsilcilerin yanı sıra Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) temsilciler de katıldı.

TASLAKTA DESTEK MESAJI

Toplantıda söz konusu ülkelere 20 maddelik Gazze barış planını desteklemeyi amaçlayan ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün yetkilendirilmesini içeren BMGK tasarısı sunuldu. Taslak metnin önceki gece ise BMGK’nın 15 üyesinin tamamına resmi değerlendirme süreci için iletildiği bildirildi. Taslak karar metninde Trump’ın 20 maddelik planında da belirtildiği gibi Gazze’nin kontrolünün Hamas’ın elinden alınarak grubun silahsızlandırılması ve Gazze’nin yönetiminin geçici olarak devredileceği “Barış Konseyi”nin oluşturulması öngörülüyor. “Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarına, Gazze’nin yeniden inşası ve kalkınmasını desteklemek üzere üyelerine sağladıkları türden mali kaynakları sağlamaya, bu amaçla bağışçılar tarafından yönetilecek özel bir emanet fonu oluşturma” çağrısı yapılan karar taslağında, barış planının en kritik unsurlarından olan Gazze’ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne ilişkin bazı ayrıntılar da yer alıyor.

GÖREV GÜCÜNE 2 YIL YETKİ

Taslak metne göre BM’nin iki yıllığına yetkilendireceği UİG; sivilleri korumak, insani yardımların akışını denetlemek, İsrail ve Mısır sınırları boyunca güvenli bölgeler tesis etmek, devlet dışı silahlı aktörleri silahsızlandırmak ve yeni bir Filistin polis gücünü eğitmek amacıyla “gerekli tüm tedbirleri” alma yetkisine sahip olacak. UİG’nin Barış Konseyi, Mısır ve İsrail arasında görev statüsü anlaşmaları imzalandıktan sonra mutabık kalınacak birleşik komuta yapısı altında faaliyet göstermesi öngörülüyor. Taslağın BMGK’da ne zaman oylamaya sunulacağı ve UİG birliklerinin Gazze Şeridi’nde ne zaman konuşlanacağına dair taslakta bir ayrıntı yer almazken, Amerikan Axios oylamanın gelecek hafta yapılacağı ve ilk birliklerin ocak ayında sevkinin beklendiğini yazdı.

BÖLGESEL DESTEK VURGUSU

ABD’nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve BAE’nin katılımının, söz konusu plana yönelik “bölgesel desteği” yansıttığı vurgulanırken, “Başkan Trump’ın cesur liderliği altında ABD, BM’de sonu gelmez tartışmalar değil yine sonuç üretecek. Taraflar, onlarca yıldır süren kan dökülmesini nihayet sona erdirmek ve Başkan’ın Ortadoğu’da kalıcı barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için bu tarihi fırsatı değerlendirdi” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan ABD’li yetkililer Amerikan birliklerinin Gazze’de konuşlanmayacağını, UİG’ye katkı sağlamak üzere Türkiye, Azerbaycan, BAE, Mısır, Katar ve Endonezya ile görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. Geride kalan süreçte UİG’ye katılması beklenen bazı ülkeler, ABD’ye söz konusu güç için BMGK’dan çıkarılacak bir kararla yasal zemin oluşturulmasını şart koşmuştu.