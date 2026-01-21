Gazze ‘Barış Kurulu’na 58 lider davet edildi

Haberin Devamı

Kurul’un başkanlığını da bizzat üstlenen Trump, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fas Kralı 6’ncı Muhammed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderleri Kurul’a dahil olmaya davet etti. ABD merkezli Axios’a konuşan üst düzey bir yetkiliye göre, toplamda 58 lidere davet gönderildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Trump’ın uzun zamandır eleştirdiği BM’ye alternatif hatta rakip bir yapı olarak değerlendirilen Kurul’a katılmak için bir davet almadı.