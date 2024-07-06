Gazze ateşkesi için gözler yine Doha’da

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Hafta ortasında Hamas’ın İsrail’e yeni bir ateşkes anlaşması teklifi ilettiği ve Tel Aviv yönetiminin bunu değerlendirmeye aldığı bildirilirken, taraflar Katar’ın başkenti Doha’da yeni bir müzakere turuna hazırlanıyor.

MOSSAD ŞEFİ YALNIZ

İsrail kamu yayıncısı Kan, Mossad Başkanı David Barnea’nın Katar Başbakanı Muhammed el Sani ile rehine ve ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Doha’ya gittiğini duyurdu. Kan’ın haberinde daha önceki turlarda İsrail’in üst düzey müzakere ekibinin bir parçası olan Şin Bet’ten ve ordudan yetkililerin kendisine eşlik etmediği belirtildi. Öte yandan Anadolu Ajansı’na konuşan Hamas yetkilisi Ali Bereke, grubun, Gazze’de ateşkesi garanti altına alan bir anlaşmaya varılması yönündeki son girişime “olumlu” yanıt verdiğini bildirdi.