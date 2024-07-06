×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gazze ateşkesi için gözler yine Doha’da

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Mossad#Doha
Gazze ateşkesi için gözler yine Doha’da
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 07:00

Uzun süredir somut bir gelişme yaşanmayan Gazze’de ateşkes temaslarında son günlerde olumlu bir hareketlilik yaşanıyor.

Haberin Devamı

Hafta ortasında Hamas’ın İsrail’e yeni bir ateşkes anlaşması teklifi ilettiği ve Tel Aviv yönetiminin bunu değerlendirmeye aldığı bildirilirken, taraflar Katar’ın başkenti Doha’da yeni bir müzakere turuna hazırlanıyor.

MOSSAD ŞEFİ YALNIZ

İsrail kamu yayıncısı Kan, Mossad Başkanı David Barnea’nın Katar Başbakanı Muhammed el Sani ile rehine ve ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Doha’ya gittiğini duyurdu. Kan’ın haberinde daha önceki turlarda İsrail’in üst düzey müzakere ekibinin bir parçası olan Şin Bet’ten ve ordudan yetkililerin kendisine eşlik etmediği belirtildi. Öte yandan Anadolu Ajansı’na konuşan Hamas yetkilisi Ali Bereke, grubun, Gazze’de ateşkesi garanti altına alan bir anlaşmaya varılması yönündeki son girişime “olumlu” yanıt verdiğini bildirdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#Mossad#Doha

BAKMADAN GEÇME!