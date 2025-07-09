Gazze ateşkesi için gözler Doha’da

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Amerikan basınında Beyaz Saray’ın anlaşmanın bu hafta sonuna kadar sağlanması yönünde umut ve beklentisi olduğu yönünde haberler çıkarken, arabulucu Katar “zaman lazım” dedi.

HAMAS GARANTİ İSTİYOR

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, dün yaptığı açıklamada, “Şu anda bir zaman çizelgesi verebileceğimi sanmıyorum ancak (anlaşma için) zaman gerektiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump arabulucu Mısır tarafından geliştirilen 60 günlük ateşkes teklifine İsrail’in “tamam” dediğini açıklamıştı. Teklifte bazı değişiklikler talep eden Hamas, İsrail askerlerinin bir önceki ateşkeste belirlenen noktalara çekilmesi, çatışmaların kalıcı olarak durdurulacağına dair yazılı bir güvence ve insani yardımların tekrar Birleşmiş Milletler’e devredilmesini istiyor.

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Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington ziyaretinin ikinci gününde yaptığı açıklamada, Trump ile önceki gün yaptığı görüşmede Gazze’de “işin bitirilmesi” gerektiğini konuştuklarını aktararak, barışa yönelik bazı planlarının bulunduğunu ve bunları ABD ile birlikte hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.