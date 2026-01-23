Gazze 10 yılda inşa edilecek! Kurul’un planını Kushner açıkladı

Haberin Devamı

‘ÖNCE GÜVENLİK’

Kushner sahnede yaptığı sunumla Barış Kurulu marjında Gazze’nin yeniden inşa süreciyle ilgili geliştirilen “ana planı” anlattı. Ana plan ifadesine rağmen Gazze için bir “B planı” olmadığını kaydeden Kushner, Gazze Şeridi’nin yeniden inşasında bir numaralı gündem maddesinin güvenlik olduğunu söyledi. Bu bağlamda Hamas’ın silahsızlandırılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kushner, “Güvenlik olmadan kimse yatırım yapmaya ve bir şeyler inşa etmeye gelmez. İstihdam yaratabilmek için de yatırıma ihtiyacımız var” dedi. Gazze Şeridi’nin ekonomisinin yüzde 95’inin dış yardımlara bağlı olduğunu söyleyen Kushner, bölgenin kalkındırılmasına yönelik adımlar atılacağını kaydetti.





DÖRT AŞAMASI VAR

Kushner somut adımlara ilişkin doğrudan bilgiler paylaşmasa da konuşması sırasında salondaki ekranlara haritalar ve görsellerin de yer aldığı bir sunum yansıtıldı. Burada yer alan bir haritada Gazze Şeridi’nin güneydeki Refah kentinden başlayarak kuzeye doğru Han Yunus, merkez yerleşimleri ve kuzeyde Gazze kentini esas alan bir bölümlendirmeye tabi tutulduğu görülüyor. Planın birinci fazında Refah ve Han Yunus kentlerinin inşası, ikinci fazında Han Yunus kentinde endüstriyel tesisler kurulması, üçüncü fazında merkezdeki bölgelerin yeniden inşası, dördüncü ve son fazında ise Gazze kentinin yeniden inşası öngörülüyor.

10 YILLIK KALKINMA PLANI

Planda bu kent merkezleri birbirinden tarım alanları ile ayrılırken, İsrail sınırı tarafında endüstriyel merkezlerin kurulması, kıyı şeridi boyunca ise gökdelenlerin yer aldığı turizm merkezlerinin inşası öngörülüyor. Refah kentinde 100 bin yeni konut, 75 tıbbi tesis ve 200’den fazla eğitim merkezinin yanı sıra Refah Sınır Kapısı bölgesinde bir havalimanı ile bir deniz limanı ve lojistik merkezinin planlandığı görülüyor. Refah Sınır Kapısı’nın ise Gazze-Mısır-İsrail arasında üçlü geçiş merkezi olarak yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Kushner’in paylaştığı plana göre Gazze ekonomisinin 2035’e kadar 10 milyar dolar seviyesine gelmesi ve kişi başı yıllık gelirin 13 bin dolar seviyesine ulaşması hedefleniyor. Mesleki eğitim programları için 1.5 milyar dolar, ticari bölgeler için 3 milyar dolar ve yeniden inşa ile modern yapılaşma için 25 milyar dolar yatırım öngörülüyor.