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Gazprom'dan açıklama geldi: Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntılar durdu

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#Kuzey Akım 2#Gazprom#Gaz Sızıntısı
Gazpromdan açıklama geldi: Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntılar durdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 15:12

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıların durdurulduğunu bildirdi.

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Rus enerji devi Gazprom, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntılarının durduğunu açıkladı.

Gazprom, Kuzey Akım 1 ve 2'de bulunan hatlardaki basıncın stabil duruma getirildiğini ve çevresel risklerin azaltılmaya çalışıldığını duyurdu.

Çalışmalar çerçevesinde Kuzey Akım 2'den yeniden gaz taşınabileceğini belirten Gazprom, "Eğer Kuzey Akım 2'deki B hattı üzerinden teslimat başlatılmasına karar verilirse, sistemin bütünlüğü denetim makamları tarafından kontrol edilecek ve doğrulanmasının ardından gaz pompalanmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

DANİMARKA DUYURMUŞTU

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmiş ve sabotaj iddiası ortaya atılmıştı.

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Danimarka Enerji Ajansı tarafından hafta sonu yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntıların durduğu belirtilmişti.

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#Kuzey Akım 2#Gazprom#Gaz Sızıntısı

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