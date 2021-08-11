Gazprom’daki patlama Avrupa piyasasını alt üst etti

Tesisin kısa sürede onarılarak yeniden devreye girmemesi durumunda önümüzdeki kış doğalgaz fiyatlarında dalgalanmalar yaşanabilir. Avrupa enerji piyasalarında doğalgaz fiyatı şimdiden artarak 1.000 metreküp için 540 dolar seviyelerine ulaştı.

FİYAT YÜKSELEBİLİR

Patlamaya neyin sebep olduğu açıklık kazanmazken Rusya, Avrupa’ya pompaladığı doğalgaz miktarını yarı yarıya azaltarak 1 milyon m3’e indirdi. Gazprom şirketi müşterilerine karşı üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için Almanya ve Avusturya’daki yeraltı depolarında biriktirdiği gazı kullanmaya başladı. Yamal bölgesinden Türkiye’ye doğalgaz akışını etkileyen bir durum olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. Enerji uzmanları ise Rusya’nın Yamal’daki kazayı gerekçe göstererek önümüzdeki kış doğalgazda yüksek fiyat kozuna başvurabileceğini iddia ediyor.

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