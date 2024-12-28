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Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durduracak

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#Gazprom#Moldova#Gaz Sevkiyatı
Gazprom, Moldovaya doğal gaz sevkiyatını durduracak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 17:45

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak 2025 itibarıyla Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durduracağını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın ithal ettiği Rus gazı için borcunu ödemediği belirtildi.

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Moldovagaz şirketinin Gazprom ile sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla yerine getirmediğine işaret edilen açıklamada, "Bu bağlamda, sözleşme hükümlerine dayanarak, 1 Ocak 2025'te (TSİ) 08.00'den itibaren Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını günde 0 metreküple sınırlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Gazprom, Moldova'ya yılda yaklaşık 2 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyordu.

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticareti durmuştu.

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#Gazprom#Moldova#Gaz Sevkiyatı

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