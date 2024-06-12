×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gazlı içecekler uykusuz bırakıyor

Güncelleme Tarihi:

#Gazlı İçecek#Kronik Uykusuzluk#Akdeniz Diyeti
Gazlı içecekler uykusuz bırakıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

Yeni yapılan bir araştırmaya göre işlenmiş hazır gıdalar, gazlı içecekler ve enerji barları gibi ürünler kronik uykusuzluğa neden olabiliyor.

Haberin Devamı

İşlenmiş hazır gıdaların obezite, diyabet ve kanserle olan bağlantıları bilinirken, yeni araştırmalar gazlı içecekler ve enerji barları gibi ürünlerin de kronik uykusuzluk sorunlarına neden olduğunu ortaya çıkardı. Hazır gıdalar, renklendiriciler gibi kimyasal katkı maddeleri içerirken, vitamin ve lif bakımından düşük.

KRONİK UYKUSUZLUĞA NEDEN OLUYOR

Son araştırmalar, bu gıdaların obezite, kalp hastalığı, diyabet ve bağırsak kanseri gibi toplamda 32 hastalıktan sorumlu olabileceğini öne sürdü. Fransa’daki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin yanı sıra insan uykusunu da etkileyebileceğini ve abur cubur kategorisindeki gıdaların kronik uykusuzluğa neden olduğunu tespit etti. Yaklaşık 40 bin yetişkinin beslenme ve uyku düzenleri analiz edildikten sonra işlenmiş gıda tüketimi ile kronik uykusuzluk arasında anlamlı bir oran elde edildi.

Haberin Devamı

KALİTELİ UYKU SAĞLIKLI BESLENMEDEN GEÇİYOR

Konuyla alakalı Columbia Üniversitesi’nde beslenme ve uyku bilimcisi olan araştırmacı Marie-Pierre St-Onge, “Giderek daha fazla gıdanın yüksek oranda işlendiği ve uyku bozukluklarının yaygın olduğu bir zamanda, beslenmenin uyku üzerindeki etkisini değerlendirmek önemliydi. Araştırma ekibimiz önce Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme tipinin uykusuzluk ve kötü uyku kalitesini azalttığını tespit etti. Ardından yüksek karbonhidratlı diyetlerin uykusuzluk sorununu artırdığını bildirdi” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazlı İçecek#Kronik Uykusuzluk#Akdeniz Diyeti

BAKMADAN GEÇME!