Gazeteler 'mucize' diyerek duyurdu... 8 yaşında ormanda tek başına kaldı, kar yiyerek hayata tutundu

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ABD'nin Michigan eyaletinde ailesiyle birlikte kamp yapan 8 yaşındaki Nante Niemi, 6 Mayıs tarihinde odun toplamak için kamp alanından ayrıldı ve saatlerce geri dönmedi.

Oğullarını kamp alanında arayan ancak bir türlü bulamayan anne baba öğleden sonra paniğe kapılarak polisi arayıp kayıp ihbarında bulundu.

150 KİŞİLİK BİR EKİP BÖLGEYİ TARADI ANCAK BULAMADI

Kampın içinde bulunduğu Porcupine Mountains Wilderness Eyalet Parkı'ndaki vahşi yaşam koşulları polisi adeta alarma geçirdi.

9 adet K9 polis köpeğinin eşlik ettiği 150 kişilik bir ekip bölgeyi havadan ve karadan taramaya başladı ancak 8 yaşındaki Nante bir türlü bulunamadı. Bölgede cep telefonu kapsama alanı olmaması, aramayı daha da zorlaştırdı.

Polis çalışmalarına devam ederken, Nante'nin öğrencisi olduğu Hurley Okulu'ndan gönüllüler de arama çalışmalarına katıldı.



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Üzerinde sadece eşofmanla kamp alanından ayrılan 8 yaşındaki çocuk 2 geceyi karla kaplı ormanlık alanda geçirdi.

Arama ekibi ümitler tükenme noktasına gelmişken Nante'yi sığındığı bir kütüğün altında buldu.

KURU YAPRAKLARIN ALTINDA UYUDU, KAR YİYEREK HAYATTA KALDI

Eyalet polisi çocuğun karla kaplı engebeli yolda bir süre yürüdüğünü ancak sonunda beklemenin en mantıklı çözüm olacağına karar verdiğini söyledi.

Polis çocuğun keskin zekası sayesinde hayatta kalmayı başardığına dikkat çekerek, "Geceleri donduran soğuğa dayanmak için kuru yaprakları ve dalları üzerine aldı. Kütüklerin altında uyudu. Yanında yiyecek bir şey yoktu, hidrasyon sorununu temiz kar yiyerek çözdü" dedi.



Arama ekipleri tarafından ailesine teslim edilen 8 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aile arama kurtarma çalışmalarına katılan polislere ve gönüllülere teşekkür etti.



Nante'nin kurtulma hikayesi bugün dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Gazeteler 8 yaşındaki çocuğun kurtuluşunu 'mucize' olarak değerlendirdi.