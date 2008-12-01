Gazeteciye kelepçe Fransa’yı karıştırdı

Filippis, Liberation’un Genel Yayın Yönetmeni olduğu 2006 yılında, "Free" adlı internet şirketiyle ilgili bir haber
gazetede yayınlanmıştı. Şirketin haberin yalan olduğu yönünde geçen yıl başında yaptığı şikayet üzerine, sorumlu konumdaki Filippis hakkında soruşturma başlatıldı. Halen gazetenin Araştırma-Geliştirme Direktörü olan Filippis mahkeme celplerine rağmen ifade vermeye gitmeyince, önceki gün sabah 06.30’da polis tarafından evinden alınıp Paris banliyölerinden Seine Saint-Denis bölgesindeki Raincy polis merkezine götürüldü. Burada beş saat boyunca tutuldu ve avukatsız olarak sorgulandı. Filippis 14 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğu önünde kelepçelendiğini ve üç polis memurunun hakaretine uğradığını savundu. Nezarette "işkence" olarak kabul edilebilecek bir uygulamayla külotuna kadar soyulduğunu belirten Filippis, ardından külotunu da çıkarmaya ve kendi çevresinde döndürülerek öksürmeye zorlandığını öne sürdü.Örneği yok
Filipis, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Bunun Fransa’da örneği yok. Hiçbir gazete yöneticisi benim karşılaştığım muameleye tabi tutulmamıştır. Çocuklarıma suçlu olmadığımı anlatmak zorunda kaldım" dedi. Gazetenin avukatı Jean-Paul Levy de, yaptığı açıklamada, Fransa gibi insan hakları konusunda öncü olması gereken bir ülkede böyle bir uygulamaya ilk kez rastladıklarını belirtti. Hem iktidar hem de muhalefet partileri adına yapılan açıklamalarda, polislerin İçişleri Bakanlığı düzeyinde uyarılarak basın özgürlüğüne saygılı biçimde hareket etmelerinin isteneceği belirtildi. Polisi kınayan SNJ-CGT ve CFDT adlı gazeteci sendikaları, bugün ülkede protesto gösterileri düzenleyecek.