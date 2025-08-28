Gazetecilere ‘Hayvani’ demişti… Barrack Lübnan’da protesto edildi

Haberin Devamı

Soruları yanıtlamak üzere kürsüye geçen Barrack, yoğun biçimde soru yöneltmeye çalışan basın mensuplarına hitaben “Bir dakika. Farklı bir kurallar dizimiz olacak, değil mi? Lütfen bir an sessiz olun, size bir şey söylemek istiyorum. Bu toplantı hayvani bir kaosa dönüşmeye başlarsa, çekip gideriz. Uygar olun” ifadelerini kullandı. Barrack’ın sözlerinin ardından Lübnan’da tansiyon yükseldi. Barrack’ın sözlerinin ardından Lübnan Cumhurbaşkanlığı, aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “konuklardan biri (Barrack) tarafından kürsüden sehven sarf edilen sözlerden dolayı üzüntü duyulduğu” ifade edilerek, “insana saygının kendileri için temel bir ilke olduğu” vurgulandı. Lübnanlı Gazeteciler Sendikası tarafından ise Barrack’tan açık bir şekilde özür dilemesi talep edildi.

ZİYARETİ İPTAL

Lübnan haber ajansı National News Agency’nin (NNA) haberine göre, Lübnanlılar da tepki gösterdi. Halk, Hiyam kentinde dün sokaklara dökülerek ABD heyetinin ve Barrack’ın bölgeye yapacağı ziyareti protesto etti. ABD’nin İsrail’e verdiği desteği ve Lübnan’ın iç işlerine sürekli müdahalesini kınayan protestocular, Barack aleyhine slogan attı. Tepkilerin ardından Barrack ve heyet Hiyam ve Sur’a planlanan ziyareti iptal etti.