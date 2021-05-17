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Dünya
Haber Giriş: 17.05.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Gazeteciler İsrail bombasından böyle kaçtı

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İsrail'in hedefi olan binadan yeni görüntüler geldi. Bombalama öncesi gazetecilerin kaçış görüntüsü yayınlandı.

İsrail güçleri cumartesi günü ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ofislerinin de bulunduğu 13 katlı bir binayı bombaladı.

İsrail'in Hamas'ın askeri varlığına ev sahipliği yaptığı iddiası ile vurduğu binadan yeni görüntüler geldi.

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Bombalama öncesi gazetecilerin kaçış görüntüsü yayınlandı. Görüntülerde basın çalışanlarının ekipmanlarını kurtarmaya çalıştığı anlar da yer aldı.

Gazeteciler İsrail bombasından böyle kaçtı

AP ise İsrail'in iddiaları üzerine binada Hamas varlığına işaret eden bir kanıt bulunmadığının altını çizmişti.

Gazeteciler İsrail bombasından böyle kaçtı

‘DEHŞETE DÜŞTÜK’

AP CEO’su Gary Pruitt saldırıya ilişkin bir yazılı açıklama yapmıştı. Pruitt açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük” ifadesini kullandı. Pruitt saldırının “son derece rahatsız edici bir gelişme.'

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10 DAKİKA VERMEDİLER

Al Jazeera ise binanın sahibi Cevad Mehdi ile İsrail istihbaratından adı açıklanmayan bir subay arasındaki telefon görüşmesini yayınlamıştı.

Görüşmede İsrailli subayın, gazetecilerin ekipmanlarını alması için 10 dakika daha süre talep eden Mehdi’ye, 'Hiç kimsenin binaya dönmesine izin verilmeyecek, zaten 1 saat süreniz vardı' dediği duyuluyordu.

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