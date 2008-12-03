Gazeteci kılığındaki Rum müsteşar

KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Kıbrıslı Türklerin çözüme dönük siyasetinin dünyada takdir görmeye devam ettiğini, Almanya
’ya yaptığı ziyarette bu tavrı, bir kez daha ve çok daha gelişmiş bir biçimde gördüğünü belirtirken Berlin’de düzenlediği basın toplantısına Kıbrıs Rum Yönetimi Müsteşarı’nın “gazeteci” kılığında katıldığını da açıkladı.
ABHaber’e göre, katıldığı bir TV programında Berlin’deki temaslarını değerlendiren Başbakan Soyer, Almanya'da birçok görüşmeler yaptıklarını ve bunların çok yararlı geçtiğini dile getirdi. Soyer, Almanya’da yapılan temaslarda, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik hükümetin ve Kıbrıs Türk halkının açılımlarının, çabalarının takdir gördüğünü, beğenildiğini ifade etti.
Almanya’daki temaslarında Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Berlin Büyükelçiliği Müsteşarının görüşmelere gazeteci sıfatıyla geldiğini ve görüşmeleri banda aldığını anlatan Başbakan Soyer, “Ben tüm Alman basını önünde bu müsteşara selam verdim ve orada bulunduğundan rahatsız olmadığımı, toplantıya da bizimle katılabileceğini söyledim. O da orada çok utandı. Rumların bizim bu tür temaslarımızdan rahatsızlıkları var ve bu rahatsızlıklar onlara hata yaptırıyor” dedi.