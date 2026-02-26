Gazeteci cinayetlerinde İsrail ilk sırada

Haberin Devamı

“2025’te rekor sayıda 129 basın mensubu öldürüldü, ölümlerin üçte ikisi İsrail kaynaklı” başlığıyla yayımlanan raporda, geçen yıl dünya genelinde öldürülen gazeteci sayısının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi. CPJ’nin 1992’de belgelemeye başlamasından bu yana İsrail ordusunun “diğer tüm ordulardan daha fazla gazeteciyi hedef alan cinayet işlediği” kaydedilen raporda, İsrail saldırılarında geçen yıl öldürülen 86 basın mensubunun yüzde 60’ından fazlasının “Gazze’den haber yapan Filistinli gazeteciler” olduğunun altı çizildi.

‘HEPİMİZ RİSK ALTINDAYIZ’

Yapılan ilk 5 sıralamada ölümler, İsrail saldırılarında 86, Sudan’daki saldırılarda 9, Meksika’daki saldırılarda 6, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 4 ve Filipinler’de 3 gazeteci olarak kayıtlara geçti. CPJ Üst Yöneticisi (CEO) Jodie Ginsberg, medyaya saldırıların, diğer özgürlüklere yönelik saldırıların önde gelen bir göstergesi olduğunu belirterek, “Gazeteciler haberleri bildirdikleri için öldürüldüğünde hepimiz risk altındayız” diye konuştu.

Haberin Devamı

İHA İLE SALDIRILAR ARTTI

CPJ gazetecilerin hayatlarını kaybettiği olaylarda dron kullanımında artış olduğunu da vurgu yaptı. Buna göre Gazze’de 28, Sudan’da beş ve Ukrayna’da dört gazeteci insansız hava araçları kullanılarak öldürüldü. İHA saldırılarında 2023’te 2, 2024’te 21 gazeteci hayatını kaybetmişti. Son 3 yılda İsrail’in “İHA saldırılarıyla öldürülen gazetecilerin yaklaşık yüzde 75’inden sorumlu” olduğu kaydedildi.