GAZAP ve HAYALET, Fransızları hayran bıraktı: Dünyanın en güçlü nükleer olmayan bombası

Fransız bilim ve teknoloji gazetesi Science Post, Türkiye tarafından geliştirilen GAZAP ve HAYALET bombalarını inceledi. Gazetenin analizinde, termobarik bombaların teknik özellikleri ele alındı. Bombanın, konvansiyonel silahlar arasında öne çıkan bir güce sahip olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI PEKİŞTİREN GELİŞME"

Science Post'un haberinde, GAZAP'ın ilk kez 2025 yılı başında kamuoyuna tanıtıldığı bilgisi paylaşıldı. Fransız gazetesi GAZAP'ı, Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki başarısını pekiştiren bir teknolojik gelişme olarak niteledi.

Bombanın uluslararası arenada dikkatle incelendiği belirtildi. Fransız gazetesi, bu hamlenin Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı gösterdiği yorumunu yaptı.

'ŞOK DALGASI, TERMAL ENERJİ VE BASINCI BİRLEŞTİRİYOR'

Şubat 2025'te Abu Dabi'de gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (IDEX) Türkiye, GAZAP bombasını dünyaya ilk kez sundu. Science Post silahın, nükleer sınıfına girmediğini belirterek, dünyanın nükleer olmayan en güçlü bombası olduğunu kaydetti.

Termobarik bir bomba olarak sınıflandırılan GAZAP'ın, termal enerji, negatif basınç ve şok dalgası etkilerini birleştirdiğine dikkat çekildi.

'BETON VE ÇELİĞİ ERİTEBİLİR'

Gazeteye göre, patlama mekanizması oksijenle karışarak tutuşan bir patlayıcı maddenin dağılması prensibine dayanıyor. Bu sürecin ardından oluşan yüksek ısılı ateş topu ve şok dalgasının yıkıcı bir etki yarattığı kaydedildi. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki bombanın, 3000°C'ye varan bir sıcaklık üretebildiği ve beton ile çeliği eritebilecek düzeyde olduğu bilgisi verildi.

Ayrıca Science Post, GAZAP'ın aynı zamanda bir parçacık bombası özelliği taşıdığını yazdı. Bir kilometre yarıçap içerisinde on bin parçacık yayabilme kapasitesine sahip olan silahın, geleneksel misket bombalarından üç kat daha fazla etki alanı oluşturduğu ifade edildi.

MSB'nin GAZAP ile gerçekleştirdiği test atışı

'TÜRKİYE KONVANSİYONEL SİLAHLARA YÖNELDİ'

Fransız gazetesi, Türkiye'nin nükleer silaha sahip olmamasının, ülkeyi gelişmiş konvansiyonel silahlar üretmeye yönelttiği yorumuna yer verdi.

Bu kapsamda geliştirilen GAZAP'ın, Lockheed Martin firmasının F-16 gibi savaş uçaklarından fırlatılmaya da uygun olacak şekilde tasarlandığı aktarıldı. Yerin derinliklerine nüfuz edebilme kabiliyetinin de silahın önemli bir özelliği olduğu belirtildi.

'AYNI DERECEDE TEHLİKELİ BİR DİĞER BOMBA'

Science Post, benzer özelliklere sahip HAYALET'i de gündeme taşıdı. IDEF fuarında tanıtılan ve "hayalet" anlamına gelen NEB-2 veya Hayalet isimli bombanın da aynı kütlede ve türde olduğu bilgisi paylaşıldı. İki bombanın patlama yarıçapının benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Temmuz 2025'te yapılan bir basın açıklamasına atıfta bulunan gazete, Hayalet bombasının bazı farklılıklarını sıraladı. GAZAP'a kıyasla daha az güçlü olmasına rağmen, Hayalet'in kaya ve toprağı 90 metre derinliğe kadar delebildiği aktarıldı. Özellikle yer altı sığınaklarını hedef almak için tasarlandığı vurgulanan bu bombanın, genellikle GAZAP ile tamamlayıcı olarak kullanılabileceği değerlendirmesi yapıldı.