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Gates’in kızı Mısırlı jokeyle evlendi

#Bill Gates#Nayel Nassar#Microsoft
Gates’in kızı Mısırlı jokeyle evlendi

Microsoft’un kurucusu ünlü milyarder Bill Gates’in kızı Jennifer Gates, Mısırlı Müslüman jokey Nayel Nassar ile evlendi. Çift, önce imam nikâhı ardından resmi nikâh kıydırdı. 300 seçkin davetlinin katıldığı düğün töreni ise 2 milyon dolara mâl oldu.

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GEÇTİĞİMİZ mayıs ayında boşanan milyarder çift Bill ve Melinda Gates’in kızları Jennifer, Mısırlı Müslüman jokey Nayel Nassar ile evlendi. Çift cuma günü, damadın inancı gereği imam nikâhı da kıydırdı. Resmi nikâh töreni, Jennifer Gates’in New York’un North Salem bölgesindeki çiftlik evinde gerçekleşti. Gates çiftinin en büyük çocuğu olan 25 yaşındaki Jennifer Gates, 30 yaşındaki profesyonel at binicisi olan Nayel Nassar ile Stanford Üniversitesi’nde okurken tanışmıştı.

DÜĞÜN 2 MİLYON DOLARA MÂL OLDU

Bu yılın başlarında 27 yıllık evliliklerini noktaladıklarını duyuran Bill-Melinda Gates ile çiftin diğer çocukları Rory (22) ve Phoebe (19) de nikâhta hazır bulundu. Cumartesi akşamı yapılan ve yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğün töreninde Jennifer Gates, Vera Wang imzalı uzun kollu bir gelinlik giydi. Seçkin davetlilerin katıldığı törende Coldplay de sahne alırken, düğünün Bill Gates’e

2 milyon dolara mâl olduğu belirtildi. Pazar sabahı ise, çiftin ailesi ile yakın arkadaşlarının katıldığı bir kahvaltı organizasyonu yapıldı.

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Gates’in kızı Mısırlı jokeyle evlendi

132 MİLYAR DOLARLIK DEV SERVETİN MİRASÇISI

Halen tıp öğrencisi olan Jennifer Gates, 132 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in en büyük çocuğu ve dev servetin mirasçısı. 2017 yılından beri birlikte olan çift, Ocak 2020’deki bir kayak tatili sırasında nişanlandıklarını duyurmuştu.

İKİSİ DE AT BİNİYOR

Uzun yıllardır at binen Jennifer Gates’in eşi Nayel Nassar da profesyonel bir binici.

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#Bill Gates#Nayel Nassar#Microsoft

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