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Dünya
Haber Giriş: 25.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gates’in çılgın projesi

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Gates’in çılgın projesi

Bill Gates’in destek verdiği ve küresel ısınmaya çare olarak gündeme getirilen ‘atmosfere kireçtaşı püskürtme’ projesi onaylandı. Bilim insanları dünyanın dengesinin bozulabileceği ve geri dönüşü olmayan zararlara neden olabileceği uyarısında bulunurken proje, ‘Snowpiercer’ dizisini akıllara getirdi. Dizi, benzer bir projeyle dünyanın buzul çağına girmesini konu alıyor.

HER fırsatta dünyayı küresel ısınma tehlikesine karşı uyaran milyarder işadamı Bill Gates’in de aralarında yer aldığı bağışçılar tarafından finanse edilen ve küresel ısınmayı yavaşlatmayı planlayan ‘SCoPEx’ isimli proje kısa süre içerisinde test edilecek. Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen projenin amacı, stratosfere tebeşir tozu olarak da bilinen kireçtaşı tozunu yayarak kutuplara düşen güneş ışınlarının etkisini azaltmak. Stratosferi kaplayacak toz sayesinde güneş ışınlarının sebep olduğu sera gazı etkisinin yavaşlayacağına inanan bilim insanları, ilk deneyi haziran ayında gerçekleştirmeyi planlıyor.

Gates’in çılgın projesi

ÇARE TEBEŞİR TOZU

Projeye göre milyonlarca ton kireçtaşı dolu dev bir balon, İsveç’in Kiruna kasabasından gökyüzüne gönderilecek ve stratosferin her tarafına kireçtozunu yayacak. Projeye karşı çıkan bazı araştırmacılar, yeryüzüne tonlarca toz yayacak bu planın gezegenin hassas dengesini bozarak kasırga ve daha tehlikeli doğa olaylarına yol açabileceğini söylüyor. Bill Gates de projeye destek verdiğini açıkladıktan sonra pek çok tepki almıştı.

Gates’in çılgın projesi

HAYATTA KALAN SON İNSANLARIN TRENDEKİ YOLCULUĞU

Snowpiercer dizisi ‘Parazit’ filmiyle 2019 yılında Oscar’da en iyi film ödülünü alan Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun 2013’te çevirdiği filmden uyarlandı. 2020 yapımı dizi, küresel ısınmayı durdurmaya çalışırken dünyanın buzul çağına girmesi ve 1001 vagonlu trende hayatta kalan son insanların hiç bitmeyen yolculuğunu anlatıyor.

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