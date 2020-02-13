Gardiyanlara linç dersi: ‘Garantörsün koruyacaksın’

Ulaş Yurdakul, 31 Aralık’ı 1 Ocak 2017’ye bağlayan yılbaşı gecesi dövülerek öldürüldü. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinde görevli infaz koruma memurlarına da görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla dava açtı. Davaya bakan Kepsut Asliye Mahkemesi, infaz koruma memurlarının dosyasını Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Hâkim gerekçede, 12 Aralık 2016 günü sayım için koğuşa gelen memurların Yurdakul yere düşecek vaziyette olmasına rağmen görmezden gelip dışarıya çıktıklarını, son günlerde yürümekte zorlanan mâhkumun bu halinin fark edilmemesinin imkânsız olduğunu belirtti. Hâkim, Yurdakul’un koğuşunun değiştirilmemesinin de düşündürücü olduğunu vurgulayarak, “Polis ve infaz koruma memurları kanunla yüklenen görevlerinden ötürü garantördür. Sanıklar kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmemiş olmamaları sebebiyle Yurdakul‘un ölümüne sebep oldular. Görevi kötüye kullanmaktan değil, kasten öldürmenin ihmali suretle gerçekleşmesi suçundan yargılanmaları gerekir” dedi.