Gana'da yakıt tankerinde yangın: 20 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gana'da bir yakıt tankerinin kaza yapmasının ardından çıkan yangında, 20'den fazla kişi öldü, çok sayıda kişi ağır yaralandı.

Polis ve görgü tanıkları, Fildişi Sahili sınırına yakın Tanoso kasabası yakınında meydana gelen kazada tankerin, bölge sakinlerinin etrafa saçılan benzini toplamaya çalıştığı sırada alevler içinde patladığını belirttiler.



Bir görgü tanığı, olayda yanarak ölen en az 23 kasabalının cesetlerinin tanınamayacak hale geldiğini söyledi.



Polis yetkilileri de 21 ceset saydıklarını, ayrıca bazıları kritik durumda olan 20'den fazla yaralının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydetti.

