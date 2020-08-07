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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 01:44,Son Güncelleme:

Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 bini aştı

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Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 bini aştı
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Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 36 bin 384'e ulaştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 400 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 567 artarak 39 bin 642'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede halen 3 bin 59 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 36 bin 384'e yükseldiği ifade edildi.

Gana'da şimdiye kadar 199 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçerken, 22 bin 103 kişi hayatını kaybetti.

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