Gana'da korkunç kaza: İki bakan hayatını kaybetti

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Gana'da yolcu taşıyan bir askeri helikopterin, Ashanti'ye bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğü belirtildi.

Kazada, can kaybının yaşandığı ve yangın çıktığı aktarıldı.

Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi.

Açıklamada, askeri helikopterde 3 kişilik mürettebat ve 5 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

İKİ BAKAN HAYATINI KAYBETTİ

Gana Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Ibrahim Murtala Mohammed dahil olmak üzere 6 kişi askeri helikopter kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

8 kişilik heyette yer alan Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Samuel Sarpong'unda hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi.

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Şu an için kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kazaya ilişkin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.