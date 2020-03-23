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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Gambiya'da Corona Virüsten ilk ölüm gerçekleşti

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Gambiya'da Corona Virüsten ilk ölüm gerçekleşti
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Batı Afrika ülkesi Gambiya'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh yaptığı açıklamada, Gambiya'ya gelen, diyabeti olan 70 yaşındaki bir Bangladeş vatandaşının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Ülkede şu ana kadar 2 Kovid-19 vakasının görüldüğünü aktaran Samateh, yurt dışından gelen 124 kişinin de karantinaya alındığını kaydetti.

Samateh, karantinadan kaçan 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Afrika Birliği'nin verilerine göre, kıtada şimdiye kadar 1268 koronavirüs vakası görülürken 39 kişi hayatını kaybetti.

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