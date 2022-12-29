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‘Gambiya KKTC’yi tanıyacak’ paniği

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#KKTC#Türk Devletleri Teşkilâtı#Gambiya
‘Gambiya KKTC’yi tanıyacak’ paniği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilâtı’na kendi adıyla gözlemci üye kabul edilmesinin hemen ardından Türkiye’nin askeri ve siyasi ilişkileri kuvvetli Afrika ülkesi Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’un Lefkoşa’ya giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesi Rumları paniğe soktu.

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Özbekistan ve Kazakistan dışişleri bakanları ile görüşen ve ‘KKTC’yi tanımayın’ talebinde bulunan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasudilis, deneyimli diplomatları Thessalia Salina’yı Gambiya’ya gönderme kararı aldı.

İKİ ÜLKEYE BASKI

Kasulidis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı “KKTC artık tanınmalı” çağrısından sonra mesaisinin büyük bölümünü engelleme çabalarına ayırdı. Türk Devletleri Teşkilâtı’nın 11 Kasım’da Semerkant’taki tarihi kararı öncesi Özbekistan ve Kazakistan’a özel elçiler gönderen Rum Bakan, KKTC’nin kendi adıyla gözlemci üye kabul edilmesini engelleyemedi. KKTC’nin tanınmaması isteyen Kasulidis, Gambiya Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazdı. Kasulidis, mektuba cevap alamayınca, İsrail Büyükelçiliği de yapan deneyimli Rum diplomat Thessalia Salina’ya “Gambiya’ya özel temsilcim olarak git ve yüz yüze görüş, KKTC’yi tanımasınlar” talimatını verdi.

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#KKTC#Türk Devletleri Teşkilâtı#Gambiya

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