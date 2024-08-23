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Galler’de 1903 yılında gönderilen kartpostal 121 yıl sonra adrese ulaştı

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#Galler#Edwin Henry Landseer#Swansea Building Society
Galler’de 1903 yılında gönderilen kartpostal 121 yıl sonra adrese ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 00:39

Galler’de 1 asırdan fazla gecikmenin ardından 1903 yılında gönderilen kartpostal, 121 yıl sonra gönderildiği adrese ulaştı. Swansea kentindeki Swansea Building Society adlı şirketin Cradock Caddesi üzerindeki ofisine teslim edilen kartpostal, şirket personeli tarafından teslim alındı.

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Noel için gönderildiği düşünülen kartpostalın üzerinde 19. yüzyıl İngiliz Ressam Edwin Henry Landseer'in “The Challenge” adlı eseri ve 1901-1910 yılları arasında hüküm süren VII. Edward'ın portresinin yer aldığı yeşil bir pul yer alıyor. Kartpostalın, Ewart adındaki kişi tarafından Lydia Davies adlı kişiye gönderildiği ifade edildi.

Galler’de 1903 yılında gönderilen kartpostal 121 yıl sonra adrese ulaştı

Swansea Building Society'nin Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Henry Darby, kartpostalın gönderildiği Lydia Davies hakkında araştırma yaptıklarını ve hayatta olan akrabalarına kartpostalı teslim etmek istediklerini belirtti. Darby, kartpostalı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak, Davies’i tanıyan birilerine veya akrabalarına ulaşabileceklerini düşündüklerini ifade etti.

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West Glamorgan Arşivleri'nden Andrew Dully, John F. Davies adında birinin, söz konusu adreste eşi Maria ve 6 çocuğuyla birlikte yaşadığını tespit ettiğini belirterek, "Çocukların en büyüğü Lydia'ydı. Bu kartpostal gönderildiğinde 16 yaşındaydı" dedi.

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#Galler#Edwin Henry Landseer#Swansea Building Society

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