Galiya buzulunda 28 virüs bulundu

BUZULLARIN üzerinde araştırma yapan bir grup bilim insanı yaklaşık 15 bin yıllık iki buz kütlesinde 28 yeni virüs keşfetti. Bulguları Microbiome dergisinde yayınlanan araştırma için deniz seviyesinden yaklaşık 6 bin 700 yükseklikte bulunan Guliya buz tabakasından çıkarılan buz kütleleri analiz edildi. Araştırmacılar, alınan örneklerde bulunan 33 virüsten 28’inin daha önce keşfedilmemiş olduğunu ve bu virüslerin buzda sıkışarak hayatta kaldıklarını belirtti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor