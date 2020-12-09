Galaktik Federasyonu engelledi... İnsanoğlu hazır değil

Yaklaşık 30 yıl İsrail’in uzay güvenlik programına başkanlık eden Prof. Haim Eshed, Mars gezegeninde Amerikalı ve uzaylı temsilcilerin bulunduğu “gizli bir yeraltı üssü” olduğunu da iddia etti. ABD ile uzaylılar arasında “evrenin dokusunu” araştırma üzerine bir anlaşma yapıldığını öne süren 87 yaşındaki Eshed, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzaylıların varlığını açıklamak istediğini ancak “Galaktik Federasyonu”ndaki uzaylıların onu durdurduğunu savundu.

Haim Eshed’e göre Galaktik Federasyonu, “insanlığın bu sırrı öğrenmek için uzay ve uzay gemilerinin ne olduğunu anlayacağı bir aşamaya gelmesi gerektiğini” söyleyerek Trump’ın bu açıklamasını engelledi. İsrail’in de uzaylılarla temasa geçtiğini öne süren Eshed, federasyonun “kitlesel histeriyi engellemek için varlıklarının açıklanmasını istemediğini” de ekledi. İsrail’de yayımlanan The Jerusalem Post’ta yer alan habere göre, akademik ortamdaki değişiklik üzerine bunu şimdi açıklamayı seçtiğini söyleyen Eshed, “Bugün söylediklerimi beş yıl önce açıklamış olsaydım, hastaneye kaldırılırdım. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Derecelerimi ve ödüllerimi aldım” dedi.