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Gabby Petito cinayetinde flaş gelişme: Katil zanlısı nişanlısı da ölü bulundu!

#Gabby Petito#Brian Laundrie#Cinayet
Gabby Petito cinayetinde flaş gelişme: Katil zanlısı nişanlısı da ölü bulundu

Dünya günlerce Gabby Petito cinayetini konuşmuş, ortadan kaybolan nişanlısı tüm şüpheleri üstüne çekmişti. FBI, öldürülen YouTuber Petito'nun katil zanlısı nişanlısı Brian Laundrie ölü bulunduğunu açıkladı. Gözler bu kez de Laundrie'nin ailesine çevrilmiş durumda...

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Çarşamba günü Florida'da bulunan insan kalıntılarının, öldürülen YouTuber ve blog yazarı Gabby Petito'nun nişanlısı Brian Laundrie'ye ait olduğunu açıkladı.

Bir aydır kayıp olan Laundrie'nin cesedi dişçisindeki diş kayıtları sayesinde teşhis edilebildi.

Petito'nun ölümüne dair soruşturmada şüpheli olarak yer alan Laundrie, nişanlısıyla çıktığı yolculuğun ardından Florida'ya geçen ay tek başına dönmüştü.

Petito'nun cesedi haftalar sonra, çiftin ziyaret ettiği yerlerden Wyoming'de bulunmuştu.

FBI'ın konuyla ilgili açıklamasında, "T Mabry Carlton Jr Anı Koruma Alanı ve Myakkahatchee Creed Çevre Parkı'nda bulunan insan kalıntılarının Brian Laundrie'ye ait olduğunu, 21 Ekim'de elimize ulaşan dişçi kaydı raporu sayesinde teyit etmiş bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dünya kayıp karavan kızı Gabbyyi konuşuyor...

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Laundrie'nin ebeveynlerini temsil eden bir avukat da yaptığı yazılı açıklamada ailenin bu haberi aldığını söyledi ve "Daha fazla yorum yapmak istemiyoruz. Bu dönemde ailenin mahremiyetine saygı göstermenizi talep ediyoruz" dedi.

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Gabby Petito cinayetinde flaş gelişme: Katil zanlısı nişanlısı da ölü bulundu
Gabby Petito ve nişanlısı karavanla ABD'yi geziyordu

Yetkililer Çarşamba günü, yakın zamana kadar su altında kalmış bir parkta ceset kalıntıları bulmuştu.

Bölgede yapılan aramada Brian'a ait bir çanta ve bir defterin de aralarında olduğu bazı kişisel eşyalar da bulunmuştu.

Şerif Carmine Marceno, düzenlediği kısa basın toplantısında, kalıntıları bulmak için son derece zor şartlarda çalışan yetkililere teşekkür etti.

Marceno, suyun göğüs seviyesinde olduğu bölgede görevlilerin timsahlar ve çıngıraklı yılanlar arasında çalışmak zorunda kaldığını söyledi:

"Bir araba veya evde arama yapmaya benzemiyordu. Geniş bir alanı aradılar ve bu alan suyla kaplıydı."

Gabby Petito cinayetinde flaş gelişme: Katil zanlısı nişanlısı da ölü bulundu

BRİAN LAUNDRİE KİMDİR?

22 yaşındaki Petito ve 23 yaşındaki Laundrie'nin hikayesi, bir süredir ABD basınının gündemindeydi.

Çift bütün yazı bir karavan yolculuğuna çıkıp ulusal parkları gezerek geçirmiş, gezgin yaşam tarzlarını da sosyal medyada paylaşmıştı.

Petito'nun ailesi, Ağustos sonundan itibaren kızlarına ulaşamadıkları gerekçesiyle 11 Eylül'de kayıp başvurusunda bulunmuş

Sonrasında Laundrie'nin 1 Eylül'de nişanlısı olmadan Florida'ya döndüğü ortaya çıkmıştı.

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Petito'nun ailesi Laundrie'nin soruşturmaya yardımcı olmasını talep etmiş, talebin reddedilmesini eleştirmiş fakat bir süre sonra Laundrie de ortadan kaybolmuştu.

Petito ailesinin Laundrie ailesine yaptığı, soruşturmaya destek verme çağrıları da karşılıksız kalmıştı.

Gabby Petito cinayetinde flaş gelişme: Katil zanlısı nişanlısı da ölü bulundu
Arama çalışmaları zor şartlarda gerçekleştirildi

Laundrie'nin ailesi oğullarını en son 13 Eylül'de gördüklerini söylemiş ve daha sonra oğulları için yürütülen arama çalışmalarına katılmışlardı.

ABD'de basınına göre Brian'ın çantasını da babası buldu.

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Son dakika: Kayıp karavan kızı Gabby Petitonun ölüm nedeni belli oldu

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Laundrie'nin eşyalarının bu kadar hızlı bir şekilde bulunması, ailesinin cesedi veya diğer eşyaları o bölgeye yerleştirmiş olabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Çiftin avukatı Steve Bertolino ise bu iddiaları reddetti.

Petito'nun cesedi de 19 Eylül'de Wyoming'de bulunmuş, adli tıp yetkilileri boğularak öldürüldükten sonra cesedin haftalarca bölgede kaldığını söylemişti.

Brian Laundrie cinayete dair şüpheli olsa da kendisine cinayete dair bir suçlama yöneltilmemiş fakat FBI sevgilisinin banka kartını ölümünden sonra kullandığı gerekçesiyle Laundrie'yi hakkında tutuklama kararı vermişti.

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